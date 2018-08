NEOLIFE : va émettre des BSA qui seront attribués gratuitement à ses actionnaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neolife a annoncé la mise en oeuvre d'un plan d'attribution gratuite de Bons de Souscription d'Actions (BSA) au profit de l'ensemble de ses actionnaires, d'un BSA par action détenue. Les titulaires des BSA pourront les exercer et ainsi obtenir des actions de Neolife à compter de l'émission des BSA et jusqu'au 31 juillet 2019. La parité d'exercice établit que 2 BSA donnent le droit de souscrire 1 action nouvelle à 0,20 euro. Un maximum de 28.783.304 BSA pourra être émis.Leur exercice en totalité donnerait lieu à la création d'un nombre maximal de 14.391.652 nouvelles actions, soit une augmentation de capital prime d'émission incluse de 2.878.330 euros.En cas d'exercice de ces BSA, les fonds levés permettront au créateur d'éco-matériaux pour espaces durables de disposer de ressources additionnelles afin de financer la mise en oeuvre de son plan d'actions visant l'atteinte de la rentabilité en 2019.Les BSA seront côtés et échangeables sur Euronext Growth Paris à compter du 30 août 2018.