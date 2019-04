NEOLIFE ANNONCE SES RESULTATS ANNUELS 2018 ET SON CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2019

Croissance 2018 des ventes de matériaux de construction de +16,9%

Croissance 2019 Q1 des ventes de matériaux de construction de +30,8%

Nette diminution de la perte d’EBITDA 2018

Le Conseil de Surveillance de NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF) réuni le 5 avril sous la présidence de Patrick Marché, a approuvé les comptes consolidés de l’exercice 2018 arrêtés par le Directoire qui s’est tenu le même jour.

Compte de résultat - Données consolidées 31-déc-18 31-déc-17 Var. (Référentiel français - en K€) Non Audités Audités Ventes d'éco-matériaux 2 132 2 054 4% Ventes d'éléments de construction 4 258 3 642 17% Ventes sur activité cédée 228 776 -71% Chiffre d'affaires consolidé 6 618 6 472 2% Achats consommés (5 287) (5 141) 3% Marge brute 1 331 1 331 0% % des ventes 20,1% 20,6% -2% Autres produits d'exploitation 950 986 -4% Autres charges d'exploitation (3 764) (4 139) -9% Dont Charges externes (1 397) (1 757) -20% Dont Charges de personnel (1 567) (1 696) -8% EBITDA (682) (1 136) -40% Dotations aux Amts, dépréciations et provisions (760) (655) 16% Résultat d'exploitation (1 482) (1 823) -19% Résultat financier (89) (149) -40% Résultat courant des sociétés intégrées (1 572) (1 971) -20% Impôts sur les résultats (145) (187) -22% Résultat net (part du Groupe) (1 859) (2 123) -12%

Croissance à 2 chiffres des activités poursuivies en 2018

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 6,62 M€ et fait ressortir une progression de +2,3% par rapport à 2017 malgré la cession de l’activité de prestations de service intervenue en juin 2018.

Analyse du Chiffre d'affaires et de la marge brute* 2018 2017 En K€ CA MB Tx MB CA MB Tx MB Eco-matériaux 2 132 283 13,3% 2 054 282 13,7% Eléments de construction 4 258 879 20,6% 3 642 659 18,1% Activité cédée le 25 juin 2018 228 169 74,1% 776 390 50,3% TOTAL 6 618 1 331 20,1% 6 472 1 331 20,6% * La marge brute inclue les coûts de sous-traitance dont la plateforme logistique

Le chiffre d’affaires des activités poursuivies fait ressortir une croissance organique de +12,5% à 6,39 M€ sur l’exercice 2018 avec notamment la vente de plus de 73.000 m² d’éléments de construction dont 19% à l’export. Les ventes d’éléments de construction affichent ainsi une croissance de +17.6% sur l’exercice, à 4,3 M€.

La marge brute du Groupe est stable en valeur absolue à 1,33 M€ et représente 20,1% du CA sur 2018 en retrait de 0,5 point par rapport à 2017, consécutivement à la cession de l’activité prestation de services où la marge brute était historiquement beaucoup plus élevée que la marge brute des autres activités.

La marge brute des éléments de construction s’affiche à 20,6% en augmentation de 2,5 points, soit +14%. Cette amélioration reflète le travail qui a été effectué en interne à la fois sur les coûts d’achat et le prix de vente.

Les autres produits d’exploitation sont essentiellement composés du Crédit Impôt Recherche (0,25 M€ en 2018 vs 0,23 M€ en 2017) et de la production immobilisée issue de dépenses de R&D activées (0,58 M€ en 2018 vs 0,69 M€ en 2017). Ces autres produits marquent l’effort R&D porté par le Groupe.

Poursuite de la discipline budgétaire et nette diminution de la perte d’EBITDA

Au cours de l’exercice 2018, NEOLIFE a continué d’exécuter son plan de marche avec pour priorité de délivrer la croissance et la prise de parts de marché de son cœur business et de structurer la société pour le futur (assise industrielle, process qualité, relation clients…), tout en assurant une forte discipline budgétaire. Diminuée de près de 40% à (0,68) M€, la perte d’EBITDA de l’exercice 2018 est ainsi cohérente avec cette feuille de route et prépare l’amélioration des marges dès 2019.

Les principales évolutions impactant l’EBITDA sont :

La marge brute sur chiffre d’affaires, stable, à 1,31 M€ ;

les charges externes qui s’élèvent à (1,40 M€) en 2018, en diminution de 20,5% (-0,36 M€) par rapport à 2017 ; hormis la hausse de certaines charges variables (transport par exemple) qui sont corrélées à l’augmentation de l’activité, l’EBITDA est impacté positivement par la cession de l’activité prestations de services à hauteur de +0,15 M€ par la baisse notamment de la charge des intérimaires (-0,11 M€) ;

les charges de personnel qui s’élèvent à (1,57 M€) en 2018, en diminution de -7,6%, soit -0,13 m€, dont -0,16 M€ imputable à l’activité prestation de services.

Ainsi, malgré la stagnation de la marge brute entre 2018 et 2017, l’EBITDA est en augmentation de 0,45 M€.

Commentaires sur le bilan

Au niveau du bilan, les capitaux propres (part du groupe) s’élèvent au 31 Décembre 2018 à 1,92 M€ et représentent 39,2 % du total bilan.

L’endettement financier net s’élève quant à lui à 0,91 M€ (disponibilités positives retranchées des dettes financières) soit un ratio d’endettement net sur Fonds Propres de 47,4%.

L’actif immobilisé représente 41,2% de l’actif et est principalement constitué des frais de R&D pour un montant net de 1,58 M€.

Le BFR s’élève à 0,10 M€ (soit 1,5% du CA) au 31 décembre 2018 contre 0,49 M€ (7,5% du CA) au 31 décembre 2017.





Accélération de la croissance en 2019 : progression de 16.9% des activités poursuivies, portées par l’accélération des ventes de matériaux de construction

Chiffre d’affaires consolidé par métiers en M€* T1 2019* T1 2018* Variation en % Eco-matériaux 0,72 0,74 -2,7% Eléments de construction 1,36 1,04 30,8% Total CA des activités poursuivies 2,08 1,78 16,9% Prestations de service - 0,11 ns Total CA consolidé 2,08 1,89 10,1%

*Chiffres non audités

Les ventes de NEOLIFE® ont enregistré une nouvelle augmentation à 2 chiffres au cours du 1er trimestre 2019 à +16,9% dont +30,8% pour les éléments de construction. Les ventes d’éco-matériaux affichent un léger repli à 0,72 M€, impactées par un effet de comparaison défavorable (le CA avait plus que doublé au 1er trimestre 2018).

Ce sont plus de 21.000 m² d’éléments de construction qui ont été vendus sur le 1er trimestre 2019, soit +10,2% par rapport au 1er trimestre 2018. Cette croissance est portée par les éléments de façades qui ont les meilleures caractéristiques au feu (COVER) et par les premières ventes de SMART - dernier né de la gamme - produits à plus forte valeur ajoutée.

Ces éléments conduisent le management à attendre une nette amélioration de la marge brute au 1er semestre 2019.

Le Groupe estime que ces chiffres du 1er trimestre donnent une bonne tendance de croissance pour l’année 2019. La société précisera en cours d’année son objectif de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2019.

Par ailleurs, la société informe le marché que le conseil de surveillance a demandé au Président du Directoire de proposer aux actionnaires un allongement de la maturité des BSA 2018 de 2 années supplémentaires (ce qui porterait l’échéance au 31 juillet 2021).

