Neopost : De retour sur un niveau important 06/02/2019 | 18:03 achat En attente

Cours d'entrée : 21.92€ | Objectif : 23.9€ | Stop : 20.9€ | Potentiel : 9.03% La pression vendeuse pourrait s'essouffler prochainement sur le titre Neopost. En effet, la zone support actuellement testée des 21.46 EUR arrive en renfort et pourrait contenir, au moins à court terme, les velléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 23.9 €. Graphique NEOPOST Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 20.98 EUR en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 21.46 EUR.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Thomson-Reuters.

L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Equipement électronique de bureau - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NEOPOST -9.82% 846 CANON INC 9.83% 38 695 FUJIFILM HOLDINGS CORP 11.15% 21 967 SEIKO EPSON CORPORATION 10.15% 6 046 KONICA MINOLTA INC 5.99% 4 698 BROTHER INDUSTRIES LTD 22.42% 4 538 DATALOGIC SPA 17.65% 1 598 PITNEY BOWES INC. 11.68% 1 238 - SATO HOLDINGS CORP 2.88% 840

Données financières (€) CA 2019 1 076 M EBIT 2019 180 M Résultat net 2019 111 M Dette 2019 699 M Rendement 2019 6,43% PER 2019 6,55 PER 2020 6,44 VE / CA 2019 1,34x VE / CA 2020 1,28x Capitalisation 742 M Prochain événement sur NEOPOST 26/03/19 Année 2018 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 24,0 € Ecart / Objectif Moyen 12% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Geoffrey Godet Chief Executive Officer & Director Denis Thiery Chairman Jean-François Labadie Chief Financial & Legal Officer Henri Dura Chief Strategic Marketing Officer Thierry Le Jaoudour Chief Technology & Innovation Officer