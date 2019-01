NEOPOST : ACQUISITION DE PARCEL PENDING : NEOPOST FAIT UNE ENTREE SIGNIFICATIVE SUR LE MARCHE AMERICAIN DES CONSIGNES AUTOMATIQUES

Acquisition de Parcel Pending : Neopost fait une entree significative sur le marche americain des consignes automatiques

Paris, le 23 janvier 2019

Neopost, leader mondial des solutions de traitement du courrier, de l'automatisation des business process, de la gestion de l'expérience client et des consignes automatiques, annonce aujourd'hui l'acquisition de Parcel Pending, leader sur le marché américain des consignes automatiques.

Neopost a procédé à une revue stratégique de son portefeuille d'activités et, dans le cadre de son plan stratégique « Back to Growth » dévoilé ce jour, a décidé d'investir en priorité aux États-Unis sur le marché des consignes automatiques, un marché naissant et en forte croissance. Les consignes automatiques constituent l'une des solutions les plus efficaces pour résoudre le problème du dernier kilomètre pour les livraisons de colis dans les zones urbaines.

Pour Neopost, le marché américain est une zone géographique clé. Avec environ 4 400 consignes automatiques installées principalement au Japon et en France, Neopost dispose de la 3ème base installée mondiale. Les États-Unis représentent aujourd'hui environ 40 % du marché mondial, en excluant la Chine.

Fondé par Lori Torres en 2013, Parcel Pending est le principal fournisseur de consignes automatiques pour les secteurs résidentiel, du commerce et des universités aux États-Unis et au Canada. Parcel Pending compte plus de 150 collaborateurs et possède des milliers de clients en Amérique du Nord. En 2018, la société a enregistré plus de 30 millions de dollars de chiffre d'affaires. Le prix d'acquisition est supérieur à 100 millions de dollars. Lori Torres restera Directeur Général de Parcel Pending et supervisera les activités de consignes automatiques de Neopost aux États-Unis. Dans le cadre de cette acquisition, les bureaux de Parcel Pending resteront basés à Irvine, en Californie.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Neopost a déclaré : « Le marché des consignes automatiques est l'une des quatre solutions que nous souhaitons développer à l'avenir. Pour Neopost, l'acquisition de Parcel Pending constitue une étape décisive pour pénétrer le marché américain très prometteur des consignes automatiques. Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de Parcel Pending au sein de Neopost. Cette acquisition nous permettra d'allier les technologies et le savoir-faire reconnus de Neopost et de Parcel Pending, afin de fournir des solutions de pointe et de développer rapidement notre activité sur le marché américain. »

Lori Tores, Directeur Général de Parcel Pending, a ajouté : « Nous sommes ravis de rejoindre la grande famille de Neopost et de mettre à profit l'expertise de sa formidable équipe. Pour Parcel Pending, Neopost incarne l'entreprise idéale car, comme nous, elle n'a de cesse d'innover pour ses clients et s'engage à leur fournir un service de premier ordre. »

AGENDA

Le Groupe présente ce jour sa nouvelle stratégie lors de son Capital Markets Day à Paris. Le communiqué de presse sur le chiffre d'affaires du quatrième trimestre et les comptes de l'exercice 2018 sera publié le 26 mars 2019 après la clôture des marchés.



A PROPOS DE NEOPOST

NEOPOST est un leader mondial des solutions de traitement du courrier, de l'automatisation des business process, de la gestion de l'expérience client et des consignes automatiques. Sa vocation est de fournir des solutions fiables qui permettent de créer des interactions pertinentes et personnalisées.

Implanté directement dans 29 pays, avec plus de 5 800 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros. Ses produits et services sont distribués dans plus de 90 pays.

Neopost est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :

Gaële Le Men, Neopost DDB Financial Directeur de la Communication Financière et Externe Isabelle Laurent / Fabrice Baron +33 (0)1 45 36 31 39 +33 (0)1 53 32 61 51 /+33 (0)1 53 32 61 27 g.le-men@neopost.com /

financial-communication@neopost.com isabelle.laurent@ddbfinancial.fr / fabrice.baron@ddbfinancial.fr

Ou consulter notre site Internet : www.neopost-group.com

Suivez-nous sur : Linkedin @Neopost - Twitter @NeopostGroup - Instagram @neopostgroup

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: NEOPOST via Globenewswire