NEOPOST : CREATION D'UN COMITE « STRATEGIE ET RESPONSABILITE D'ENTREPRISE » AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CREATION D'UN COMITE « STRATEGIE ET RESPONSABILITE D'ENTREPRISE » AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Neopost annonce également la fusion des Comités de nominations et des rémunérations

Paris, le 5 novembre 2018

Le Conseil d'administration de Neopost, leader mondial de la communication digitale, des solutions logistiques et du traitement du courrier, annonce la création d'un Comité « stratégie et responsabilité d'entreprise ».

Le Conseil d'administration pourra désormais s'appuyer sur les travaux de ce nouveau comité pour les sujets relevant de la stratégie et de sa mise en oeuvre.

Dans le même temps, le Conseil d'administration a décidé de fusionner le Comité de nominations avec celui des rémunérations, ces deux comités traitant de questions très complémentaires.

Ces changements visent à améliorer l'efficacité du fonctionnement du Conseil d'administration et sont conformes aux pratiques de marché.

La composition des comités, dont tous les membres ont la qualité d'administrateurs indépendants, est désormais la suivante :

Comité d'audit : Eric Courteille (Président), William Hoover Jr, Hélène Boulet-Supau ;



Comité des rémunérations et de nominations : Vincent Mercier (Président), Virginie Fauvel, Hélène Boulet-Supau ;



Comité stratégie et responsabilité d'entreprise : Richard Troksa (Président), Nathalie Wright, Vincent Mercier.

Par ailleurs, le Conseil d'administration a pris acte de la démission de Catherine Pourre de son mandat d'administrateur pour raisons personnelles. L'ensemble des membres du Conseil d'administration tient à remercier vivement Catherine Pourre pour la qualité de sa contribution et sa très forte implication dans les travaux du Conseil dont elle était membre depuis 2010.

Agenda

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 sera publié le 3 décembre 2018 après clôture de bourse. Neopost organisera une réunion dédiée aux investisseurs pour présenter la nouvelle stratégie du Groupe le 23 janvier 2019 à Paris.



A PROPOS DE NEOPOST

NEOPOST est un leader mondial des solutions pour la communication digitale, la gestion des flux logistiques et de traitement du courrier. Sa vocation est d'aider les entreprises à améliorer la façon dont elles gèrent les interactions avec leurs clients et partenaires. Neopost fournit les solutions les plus avancées en matière de traitement du courrier physique (systèmes d'affranchissement et de mise sous pli), de gestion de la communication digitale (logiciels de Customer Communications Management et de Data Quality) et d'optimisation des processus pour la chaîne logistique et le e-commerce (de la prise de commande jusqu'à la livraison, y compris les services de traçabilité associés).

Implanté directement dans 29 pays, avec plus de 5 800 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros. Ses produits et services sont distribués dans plus de 90 pays.

Neopost est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :

Gaële Le Men, Neopost DDB Financial Directeur des Communications Financière et Corporate Isabelle Laurent / Fabrice Baron +33 (0)1 45 36 31 39 +33 (0)1 53 32 61 51 /+33 (0)1 53 32 61 27 g.le-men@neopost.com /

financial-communication@neopost.com isabelle.laurent@ddbfinancial.fr / fabrice.baron@ddbfinancial.fr

Ou consulter notre site Internet : www.neopost-group.com

Suivez-nous sur : Linkedin @Neopost - Twitter @NeopostGroup - Instagram @neopostgroup

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: NEOPOST via Globenewswire