NEOPOST : MARTHA BEJAR, EXPERTE AMÉRICAINE DANS LE DOMAINE DES LOGICIELS, EST NOMMÉE EN TANT QU'ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE DE NEOPOST

Martha Bejar, experte américaine dans le domaine des logiciels, est nommée en tant qu'administratrice indépendante de Neopost

Paris, le 17 janvier 2019

Neopost, leader mondial de la communication digitale, des solutions logistiques et du traitement du courrier, annonce aujourd'hui la nomination de Martha Bejar, experte dans le domaine des logiciels, en qualité d'administratrice indépendante au Conseil d'administration et ce, à compter du 11 janvier 2019.

Martha Bejar a été cooptée en remplacement de Catherine Pourre, qui a démissionné de son mandat d'administratrice en 2018.

Le mandat de Martha Bejar court sur la durée restante du mandat précédent de Catherine Pourre, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2019.

Denis Thiery, Président du Conseil d'administration de Neopost, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Martha Bejar en tant que nouvelle administratrice indépendante. Son expertise reconnue en matière de logiciels et sa profonde connaissance du marché américain seront d'un grand apport pour les travaux du Conseil, notamment afin de superviser la stratégie du Groupe ».

À la suite de la nomination de Martha Bejar, le Conseil d'administration de Neopost se compose de dix membres majoritairement indépendants, d'un administrateur référent et de quatre femmes :

Monsieur Denis Thiery , Président ;

Monsieur Vincent Mercier , administrateur référent et indépendant, président du comité des rémunérations et de nominations;

Madame Martha Bejar , administratrice indépendante ;

Madame Hélène Boulet-Supau , administratrice indépendante ;

Monsieur Éric Courteille , administrateur indépendant, président du comité d'audit ;

Monsieur Geoffrey Godet , Directeur Général de Neopost ;

Madame Virginie Fauvel , administratrice indépendante ;

Monsieur William Hoover Jr. , administrateur indépendant ;

Monsieur Richard Troksa , administrateur indépendant, président du comité stratégie et responsabilité d'entreprise ;

Madame Nathalie Wright, administratrice indépendante.

À propos de Martha Helena Bejar : 57 ans, de nationalité américaine.

Ayant débuté sa carrière chez AT&T en qualité d'ingénieur en télécommunications, Martha Bejar a ensuite rejoint Nortel Networks, où elle a occupé différents postes rattachés au PDG, avant de devenir Vice-Présidente chargée du secteur des communications chez Microsoft Corp. Elle a ensuite été nommée PDG de Wipro Infocrossing Cloud Computing Services, puis PDG et Directrice de Flow Mobile, un fournisseur de solutions d'accès sans fil à large bande dont elle a organisé la revente à trois fournisseurs de services locaux dans le Dakota du Nord. Par la suite, elle a été nommée PDG d'Unium Inc., un éditeur de logiciels spécialisé dans la résolution de problèmes complexes de mise en réseau sans fil, et ce, jusqu'en mars 2018 où elle a cédé l'entreprise à Nokia Corp.

Martha Bejar a reçu de nombreuses distinctions professionnelles, notamment le prix « Inspiring Women 2017 » de l'État de Washington, et a été listée parmi les cinquante femmes d'origine hispanique les plus influentes aux États-Unis par Hispanic Inc. Business Magazine. Diplômée de Harvard Business School en Advanced Management Program, elle est également titulaire d'une licence avec mention en génie industriel de l'université de Miami et d'un MBA de l'université Nova Southeastern.



À PROPOS DE NEOPOST

NEOPOST est un leader mondial des solutions pour la communication digitale, la gestion des flux logistiques et le traitement du courrier. Sa mission est d'aider les entreprises à améliorer la façon dont elles gèrent les interactions avec leurs clients et partenaires. Neopost fournit les solutions les plus avancées en matière de traitement du courrier physique (systèmes d'affranchissement et de mise sous pli), de gestion de la communication digitale (logiciels de Customer Communications Management et de Data Quality) et d'optimisation des processus pour la chaîne logistique et le e-commerce (de la prise de commande jusqu'à la livraison, y compris les services de traçabilité associés).

Implanté directement dans 29 pays, avec près de 5 800 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros. Ses produits et services sont distribués dans plus de 90 pays. Neopost est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120.

