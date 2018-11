Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste du traitement du courrier Neopost a créé un Comité « stratégie et responsabilité d'entreprise ». Le Conseil d'administration pourra désormais s'appuyer sur les travaux de ce nouveau comité pour les sujets relevant de la stratégie et de sa mise en oeuvre. Dans le même temps, le Conseil d'administration a décidé de fusionner le Comité de nominations avec celui des rémunérations, ces deux comités traitant de questions très complémentaires.Ces changements visent à améliorer l'efficacité du fonctionnement du Conseil d'administration et sont conformes aux pratiques de marché, explique Neopost.Dans le détail, au sein du Comité d'audit figurent Eric Courteille (Président), William Hoover Jr et Hélène Boulet-Supau. Au sein du Comité des rémunérations et de nominations prennent place Vincent Mercier (Président), Virginie Fauvel et Hélène Boulet-Supau. Enfin, au sein du Comité stratégie et responsabilité d'entreprise siègent Richard Troksa (Président), Nathalie Wright et Vincent Mercier.Tous ces membres ont la qualité d'administrateurs indépendants.Par ailleurs, le Conseil d'administration a pris acte de la démission de Catherine Pourre de son mandat d'administrateur pour raisons personnelles. Elle était membre du Conseil depuis 2010.