NEOPOST : devient QUADIENT

Neopost change de nom pour devenir Quadient. "La nouvelle identité reflète son engagement à fournir aux entreprises les solutions dont elles ont besoin pour construire des liens durables avec leurs clients, dans un monde où les interactions sont de plus en plus connectées, personnelles et mobiles", a indiqué le groupe."Nous avons dévoilé en janvier dernier notre nouvelle stratégie visant à développer et faire croître notre entreprise, notamment en passant d'une structure de holding à une organisation intégrée et plus ciblée ", a déclaré Geoffrey Godet, directeur général de Quadient." Il était dès lors essentiel d'aligner notre plateforme de marque sur cette nouvelle stratégie. Aujourd'hui, nos clients peuvent facilement exploiter l'intégralité de notre portefeuille de solutions pour simplifier les interactions avec leurs propres clients et consolider les liens qu'ils construisent avec eux. Ce changement intervient à un moment décisif de l'histoire de notre entreprise. Il contribue à unifier notre organisation sous une nouvelle identité aspirationnelle et rassembler les collaborateurs autour d'un projet commun. "