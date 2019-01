NEOPOST : dévoile son plan stratégique sur la période 2019-2022

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion d’une journée Investiseurs, Neopost a levé le voile sur sa nouvelle stratégie baptisée « Back to Growth » et portant sur la période 2019-2022. Ainsi, le spécialiste du traitement du courrier et des consignes automatiques vise sur la période un chiffre d’affaires en croissance à un taux annuel moyen d’environ 5% (« mid-single digit ») hors effets de change et un Ebit courant en croissance à un taux annuel moyen avoisinant les 10% ( « high-single digit » ) hors effets de change.Le plan de Neopost implique également un rééquilibrage de son portefeuille d'activités afin que la division " Mail Related Solutions " représente moins de 50 % du chiffre d'affaires total d'ici à 2022.Neopost se concentrera sur quatre solutions majeures (solutions liées au courrier, automatisation des Business Process, gestion de l'expérience client et consignes automatiques), dans deux grandes zones géographiques, à savoir l'Amérique du Nord et les principaux pays européens." A ce jour, l'organisation du groupe s'articule autour de trois divisions indépendantes qui regroupent un portefeuille de produits très fragmenté ", a expliqué Geoffrey Godet, le directeur général de Neopost." Notre objectif est de rationnaliser cette organisation pour gagner en cohésion et créer davantage de synergies ", a ajouté le dirigeant.La stratégie de développement du groupe passera également par des acquisitions ciblées. Neopost a d'ailleurs déjà annoncé l'acquisition pour plus de 100 millions de dollars de la société Parcel Pending, spécialisée dans les consignes automatiques aux Etats-Unis.A l'intention de ses actionnaires, le groupe a décidé de fixer son taux de distribution annuel à un minimum de 20 % du résultat net (part du groupe) avec un dividende annuel minimum fixé à un plancher absolu de 0,50 euro par action.Par ailleurs, Neopost s'engage à restituer à ses actionnaires, à l'issue du plan 2019-2022, la part potentiellement inutilisée de son enveloppe nette de 400 millions d'euros destinée aux acquisitions ciblées.