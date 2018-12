NEOPOST : fait mieux que prévu au troisième trimestre, le titre en profite

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neopost voit sa publication du troisième trimestre 2018 favorablement accueillie. Ainsi, le spécialiste du traitement du courrier bondit de 7,53% à 25,72 euros sur la place de Paris. «Nous avons réalisé une relativement bonne performance au troisième trimestre », a commenté Geoffrey Godet, le directeur général de Neopost, ce qui l’a conduit a confirmé les objectifs annuels. De son côté, Gilbert Dupont a salué une publication supérieure à ses attentes. Il a relevé son objectif de cours de 27 à 28 euros sur la valeur, tout en maintenant son opinion Accumuler.Dans le détail, Neopost a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 265 millions d'euros au troisième trimestre, soit une très légère hausse de 0,8 % en publié sur un an et de +0,2 % en organique. Toutefois, le consensus visait un chiffre d'affaires en baisse à 259 millions.La croissance du chiffre d'affaires est pénalisée par la branche SME Solutions (219 millions d'euros, -1,1% en publié) et dynamisée par les branches " Enterprise Digital Solutions " (36 millions d'euros, +12,4%) et " Neopost Shipping " (16 millions d'euros, +13,2%)." Dans l'ensemble, nos activités Communication & Shipping Solutions ont progressé selon nos attentes et enregistrent une croissance organique à deux chiffres, ce qui a permis de compenser la baisse des revenus de Mail Solutions ", a commenté Geoffrey Godet.Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires atteint 792 millions d'euros, soit une baisse de 3,5% en publié et une quasi stabilité en organique (+0,2%).En parallèle, Neopost affirme que sa situation financière est saine et qu'il continue également de générer d'importants cashflow.Compte tenu de ces éléments, Neopost a confirmé ses objectifs annuels. Pour l'ensemble de l'année 2018, le groupe anticipe une baisse organique de son chiffre d'affaires et table sur une marge opérationnelle courante à plus de 17%.S'agissant de la politique de retour aux actionnaires, il faudra se montrer patient. Elle sera dévoilée lors de la journée Investisseurs du 23 janvier prochain.