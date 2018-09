Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En chute de plus de 5% à l’ouverture de la place de Paris, Neopost se reprend et limite désormais son repli à 0,41%. Le spécialiste du courrier a dévoilé hier soir des résultats semestriels globalement dégradés et abaissé sa prévision de marge opérationnelle courante annuelle. Dans le détail, Neopost a réalisé un bénéfice net (part du groupe) de 60 millions d'euros lors du premier semestre 2018, en hausse de 18,1%, bénéficiant d’un effet de base sur les coûts non récurrents.Pour sa part, le résultat opérationnel courant (hors charges liées aux acquisitions) atteint 91 millions d'euros, en repli de 10,2%. Il en découle une marge opérationnelle courante de 17,2%, contre 18% un an plus tôt.Quant au chiffre d'affaires, il a reculé de 5,6% à 528 millions d'euros, alourdi notamment par des effets de change. La croissance organique ressort à -0,4%.Toutefois, sur le deuxième trimestre, le chiffre d'affaires s'élève à 279 millions d'euros et affiche une croissance organique de 1,2%." Nous avons réalisé une bonne croissance organique au deuxième trimestre grâce à une amélioration de la performance de notre division Enterprise Digital Solutions, à une forte progression des revenus locatifs de nos consignes automatisées au Japon et à une stabilité du chiffre d'affaires de nos activités Mail Solutions en Amérique du Nord ", a expliqué Geoffrey Godet, le directeur général de Neopost.Ces éléments n'ont pas empêché le groupe de lancer un avertissement sur sa marge. Ainsi, Neopost a prévenu que sa marge opérationnelle pour l'ensemble de l'année 2018 devrait s'établir à plus de 17%. Elle était auparavant attendue autour de 18%." Les équilibres financiers de Neopost sont sains et nous continuons à dégager d'importants cash-flows ", a plaidé Geoffrey Godet.De son côté, Invest Securities constate que " confronté à l'érosion des ventes, le groupe voit ses résultats opérationnels se contracter sensiblement, avec ce qui est problématique, une rentabilité des nouveaux métiers loin de se rapprocher de celles des activités historiques ".Et d'ajouter : " la marge des activités historiques est stable à 21,9%, mais ce sont les nouvelles activités qui pèsent, avec la division Shipping qui creuse ses pertes (Ebita de -11 millions d'euros, contre -7 millions au premier semestre 2017) et la division EDS qui voit sa marge s'éroder de 2,3 points à 10,1%, en raison de la baisse de ventes de licences ".