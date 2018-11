Neopost accède au 2ème rang du classement annuel des éditeurs de logiciels français dans la catégorie « Editeurs Horizontaux »

Paris, le 26 novembre 2018

Neopost, fournisseur mondial de solutions pour la communication digitale, la gestion des flux logistiques et le traitement du courrier, annonce sa progression à la deuxième place du classement annuel des éditeurs et créateurs de logiciels français, dans la catégorie des éditeurs horizontaux, selon le Panorama Top 250 du Syntec Numérique et du cabinet EY publié en octobre 2018. Neopost occupe également la 11ème place du classement général.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Neopost, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'être reconnus cette année encore parmi les premiers éditeurs et créateurs de logiciels français, et de progresser à la 2ème place dans la catégorie des éditeurs horizontaux. Nous y voyons la reconnaissance de l'engagement de nos équipes et le reflet de la confiance de nos clients, à qui nous proposons des solutions toujours plus innovantes et efficaces en matière d'expérience digitale. »

L'activité de Neopost dans le secteur des logiciels poursuit son développement. Elle a généré un chiffre d'affaires de 228,2 millions d'euros en 2017, soit 20,5% du chiffre d'affaires total du Groupe. Cette part est en amélioration par rapport à 2016, où elle s'élevait à 19,3%.

L'offre logicielle du Groupe couvre la communication digitale, regroupant la gestion des communications clients, la dématérialisation des processus et la qualité des données, ainsi que les solutions logistiques, ce qui comprend la gestion des expéditions, de la traçabilité et des livraisons de colis.

L'édition 2018 du Panorama Top 250 classe les éditeurs et créateurs de logiciels sur la base des chiffres d'affaires correspondant à l'activité d'édition de logiciels réalisée en 2017. Neopost occupe le 11ème rang du classement général 2018, toutes catégories confondues. Dans la catégorie des éditeurs « horizontaux », c'est à dire proposant une offre générale pouvant servir l'ensemble des secteurs d'activité, le Groupe progresse de deux places par rapport à 2017, et s'installe en 2ème position.

L'étude complète peut être consultée ici : https://go.ey.com/2JZBqfe.

A PROPOS DE NEOPOST

NEOPOST est un leader mondial des solutions pour la communication digitale, la gestion des flux logistiques et de traitement du courrier. Sa vocation est d'aider les entreprises à améliorer la façon dont elles gèrent les interactions avec leurs clients et partenaires. Neopost fournit les solutions les plus avancées en matière de traitement du courrier physique (systèmes d'affranchissement et de mise sous pli), de gestion de la communication digitale (logiciels de Customer Communications Management et de Data Quality) et d'optimisation des processus pour la chaîne logistique et le e-commerce (de la prise de commande jusqu'à la livraison, y compris les services de traçabilité associés).

Implanté directement dans 29 pays, avec plus de 5 800 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros. Ses produits et services sont distribués dans plus de 90 pays.

Neopost est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120.

