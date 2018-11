Neopost : CREE DEUX NOUVELLES FONCTIONS AU SEIN DE SON COMITE EXECUTIF

Neopost crée deux nouvelles fonctions au sein de son Comité Exécutif

Brandon Batt intègre le Comité Exécutif de Neopost en qualité de Directeur des Projets Stratégiques

Henri Dura, déjà membre du Comité Exécutif, est nommé Directeur du Marketing Stratégique et Produits, de la R&D et de la Supply Chain

Paris, le 9 novembre 2018

Neopost, fournisseur mondial de solutions pour la communication digitale, la gestion des flux logistiques et le traitement du courrier, annonce la création de deux nouvelles fonctions au sein de son équipe de direction.

La nouvelle Direction des Projets Stratégiques est confiée à Brandon Batt, qui à ce titre intègre le Comité Exécutif de Neopost. Brandon Batt travaillera avec les différentes équipes de Neopost pour accompagner la stratégie du Groupe et piloter les projets et initiatives transverses. Il dirigera également les activités liées aux fusions et acquisitions.

Neopost annonce également la création d'une Direction du Marketing Stratégique et Produits, de la R&D et de la Supply Chain, confiée à Henri Dura, précédemment Directeur de la division Enterprise Digital Solutions (Quadient).

Henri Dura aura pour mission de créer une vision marketing commune, en centralisant le développement et la gestion du portefeuille produits. Il fournira aux équipes opérationnelles une offre harmonisée et rationalisée, destinée aux clients de Neopost à travers le monde. Il s'attachera également à renforcer les synergies tant au niveau de la R&D que de la Supply Chain. Pour cela, il s'appuiera sur Thierry Le Jaoudour, Directeur Technologie & Innovation, membre du Comité Exécutif du Groupe.

Ces deux nominations prennent effet immédiatement. Geoffrey Godet, en sa qualité de Directeur Général, prend la responsabilité directe de la division Enterprise Digital Solutions (Quadient). Par ailleurs, dans la perspective du départ prévu de longue date de Dennis LeStrange, départ qui doit intervenir fin janvier 2019, Geoffrey Godet prend également la responsabilité directe de la division SME Solutions.

« Brandon et Henri disposent de tous les atouts requis pour mobiliser les différentes compétences au sein des entités de Neopost, en créant les synergies nécessaires pour mener à bien la future stratégie du Groupe. Je tiens par ailleurs à remercier chaleureusement Dennis pour le rôle qu'il a joué dans la transformation de notre division SME Solutions, après avoir longtemps dirigé avec succès nos opérations en Amérique du Nord » déclare Geoffrey Godet, Directeur Général de Neopost.

La nouvelle stratégie de Neopost sera présentée lors d'une réunion dédiée aux investisseurs qui se tiendra le 23 janvier 2019 à Paris.

Biographies

Brandon Batt, 35 ans, est de nationalité américaine. Il a commencé sa carrière en tant qu'avocat spécialisé dans le domaine des Fusions et Acquisitions. Avant de rejoindre Neopost en avril 2018 en tant que Vice President of Corporate Projets, il a passé quatre années chez Flatirons Jouve, où il a successivement occupé les fonctions de Directeur Juridique et Ressources Humaines, de VP of Corporate Development et de Secrétaire Général, société dont il a également été conseiller du Comité Exécutif. Brandon Batt est diplômé de l'université de droit Sandra Day O'Connor de l'Etat d'Arizona aux Etats-Unis.

Henri Dura, 65 ans, est de nationalité française. Il possède une grande expertise produit, marketing et une solide expérience internationale acquise tout au long de sa carrière. Membre du Comité Exécutif du Groupe Neopost, Henri Dura était depuis 2013 Directeur de la division Enterprise Digital Solutions (Quadient) de Neopost. Il avait rejoint Neopost en 2000 et avait occupé les postes de Directeur Général de Neopost France puis Directeur Marketing et Stratégie Groupe. Avant de rejoindre Neopost, il avait travaillé pour Xerox, France Telecom, Kyocera et Pitney Bowes. Henri Dura est notamment diplômé de l'European Business School Paris (1976) et de Sciences Po Paris (1979).

A PROPOS DE NEOPOST

NEOPOST est un leader mondial des solutions pour la communication digitale, la gestion des flux logistiques et le traitement du courrier. Sa mission est d'aider les entreprises à améliorer la façon dont elles gèrent les interactions avec leurs clients et partenaires. Neopost fournit les solutions les plus avancées en matière de traitement du courrier physique (systèmes d'affranchissement et de mise sous pli), de gestion de la communication digitale (logiciels de Customer Communications Management et de Data Quality) et d'optimisation des processus pour la chaîne logistique et le e-commerce (de la prise de commande jusqu'à la livraison, y compris les services de traçabilité associés).

Implanté directement dans 29 pays, avec près de 5 800 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros. Ses produits et services sont distribués dans plus de 90 pays.

Neopost est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120.

