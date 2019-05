Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neopost (+6,14% à 19,72 euros) se distingue nettement sur la place de Paris, dans le sillage de son point d’activité du premier trimestre 2019 (clos fin avril). Ainsi, le spécialiste des solutions de traitement du courrier et des consignes automatiques a publié un chiffre d’affaires consolidé de 266 millions d’euros, en croissance de 6,9% sur un an, à données publiées, et de 2,9% en organique.Il s'agit d'une performance relativement solide si l'on compare aux attentes du consensus sur l'ensemble de l'exercice (+0,25% en organique), souligne Invest Securities. Globalement, le bureau d'études salue un bon début d'année grâce à l'Amérique du Nord." Ce premier trimestre constitue notre quatrième trimestre consécutif de croissance organique et il s'agit de notre meilleur taux de croissance depuis le troisième trimestre 2013 ", s'est félicité Geoffrey Godet, le directeur général de Neopost." La bonne dynamique de croissance affichée commence à refléter les choix que nous avons faits de réinvestir dans nos solutions liées au courrier, notamment aux Etats-Unis, et de recentrer nos ressources sur l'automatisation des business process, la gestion de l'expérience client et les consignes automatiques ", a expliqué le dirigeant.Dans le détail, les activités majeures affichent une croissance organique de 2%. Ces activités représentent 83% du chiffre d'affaires et regroupent les 4 solutions principales du groupe dans les 2 zones géographiques clefs (Amérique du Nord et principaux pays européens),La croissance organique atteint 3,8% en Amérique du Nord où chacune des 4 solutions majeures est en progression. Les principaux pays européens enregistrent, quant à eux, une stabilité de leur chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants.En parallèle, les activités Annexes (17% du chiffre d'affaires) affichent une croissance organique de 7,4%. Celle-ci reflète notamment la poursuite de l'expansion des parcel lockers (casier à colis) au Japon ainsi que de bonnes performances ponctuelles enregistrées dans certaines régions.Pour ce qui concerne l'ensemble de l'exercice 2019, le groupe a maintenu ses perspectives inchangées. " Sauf dégradation de la conjoncture économique ", Neopost s'attend à un chiffre d'affaires quasiment stable en variation organique, et ce, malgré un portefeuille d'activités encore très dépendant des solutions liées au courrier.Le groupe s'attend également à une baisse de son résultat opérationnel courant (hors reprise d'earn-outs), notamment en raison de dépenses opérationnelles supplémentaires de 10 à 15 millions d'euros, destinées à accompagner son plan " Back to Growth ".