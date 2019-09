Neopost : QUADIENT bondit en Bourse après le relèvement de ses perspectives annuelles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Son récent changement de nom lui aura porté chance. C’est avec un bond de 8,52% à 19,10 euros sur la place de Paris que les investisseurs accueillent les résultats semestriels de Quadient (ex-Neopost). Le spécialiste des solutions de traitement du courrier et des consignes automatiques affiche de nouveau une croissance organique de son activité et dit commencer à profiter de certaines initiatives lancées dans le cadre de son plan stratégique.Un avis partagé par Invest Securities pour qui cette publication s'avère rassurante durant cette phase de transition vers le nouveau modèle présenté en début d'année.Cela a permis à Quadient de relever ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2019.Lors du premier semestre de son exercice 2019 (clos fin juillet), Quadient a publié un résultat net (part du groupe) de 47 millions d'euros, en baisse de 21,8%. Ce fort recul s'explique par des éléments exceptionnels relatifs à l'impôt.De son côté, le résultat opérationnel courant (hors charges liées aux acquisitions) ressort à 93 millions d'euros, en progression de 2,3% sur un an.Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 557 millions d'euros, en hausse de 5,5% à données publiées et de 2,3% en organique." Quelques mois après la publication de notre ambitieux plan stratégique pour les quatre années à venir, nous sommes très heureux de constater que certaines de nos initiatives ont déjà commencé à porter leurs fruits, comme le démontre ce cinquième trimestre consécutif de croissance organique du chiffre d'affaires ", s'est réjoui Geoffrey Godet, le directeur général de Quadient, précisant que " les synergies entre nos Solutions Majeures ont commencé à se matérialiser "." La légère croissance de notre résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions résulte de la conjugaison d'un contrôle rigoureux de notre base de coûts et d'une intensification de nos efforts en matière de commercialisation, de R&D et d'innovation afin de soutenir la croissance au sein de notre nouvelle organisation ", a ajouté le dirigeant.Compte tenu de ces éléments, le groupe a revu à la hausse ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de son exercice 2019. Quadient s'attend désormais à un chiffre d'affaires en légère croissance organique contre une quasi-stabilité précédemment anticipée et un consensus de +0,1%.De plus, le groupe se dit conforter dans sa volonté d'accélérer les dépenses opérationnelles nécessaires au déploiement du plan stratégique. Il prévoit désormais de dépenser 15 millions d'euros, majoritairement au cours du second semestre, soit le haut de la fourchette de 10 à 15 millions d'euros annoncée en mars dernier.Dans ces conditions, le groupe affine ses perspectives et s'attend désormais à un résultat opérationnel courant (hors charges liées aux acquisitions) compris entre 180 et 185 millions d'euros. Le consensus est à 178 millions.