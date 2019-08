Neopost SA : communiqué de mise à disposition du document d'enregistrement universel 2018

Données financières (EUR) CA 2020 1 116 M EBIT 2020 175 M Résultat net 2020 92,7 M Dette 2020 595 M Rendement 2020 3,10% PER 2020 6,55x PER 2021 5,61x VE / CA2020 1,08x VE / CA2021 1,00x Capitalisation 608 M Graphique NEOPOST Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NEOPOST Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 24,52 € Dernier Cours de Cloture 17,67 € Ecart / Objectif Haut 64,1% Ecart / Objectif Moyen 38,7% Ecart / Objectif Bas 18,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Geoffrey Godet Chief Executive Officer & Director Denis Thiery Chairman Jean-François Labadie Chief Financial & Legal Officer Henri Dura Chief Strategic Marketing Officer Thierry Le Jaoudour Chief Technology & Innovation Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NEOPOST -25.82% 680 CANON INC -1.24% 28 708 FUJIFILM HOLDINGS CORP 20.19% 19 541 SEIKO EPSON CORPORATION -0.20% 4 944 BROTHER INDUSTRIES LTD 14.76% 4 359 KONICA MINOLTA INC -18.60% 3 673