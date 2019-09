QUADIENT : perspective de chiffre d'affaires annuel revue à la hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Quadient a dévoilé au premier semestre un résultat part du groupe de 47 millions d’euros, en repli de 21,8%. Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions s’élève à 93 millions d’euros au premier semestre 2019 contre 91 millions d’euros un an auparavant. Quant au chiffre d’affaires, il s’élève à 557 millions, soit une progression de 5,5%. La croissance organique ressort à 2,3 %. "Cette progression est liée à la forte hausse de chacune des quatre solutions majeures", précise le groupe.Et en particulier, les bonnes performances ponctuelles à la fois de Customer Experience Management en Asie-Pacifique et dans le reste de l'Europe et des activités liées au courrier sur les marchés export ainsi qu'à la poursuite de l'expansion de l'activité de Parcel Lockers au Japon.Les autres solutions (logiciels d'expédition de colis, activités graphiques et systèmes d'emballage automatisés) sont, quant à elles, en baisse."Compte tenu de la bonne performance du chiffre d'affaires enregistrée au cours du premier semestre 2019, Quadient s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel 2019 en légère croissance organique contre une quasi-stabilité précédemment anticipée", a ajouté le groupe.Il précise que la solidité du résultat opérationnel courant du premier semestre le conforte dans sa volonté d'accélérer les dépenses opérationnelles nécessaires au déploiement du plan stratégique.Il prévoit désormais de dépenser 15 millions d'euros, majoritairement au cours du second semestre, soit le haut de la fourchette de 10 à 15 millions d'euros annoncée en mars 2019."Dans ces conditions, le Groupe affine ses perspectives et s'attend désormais à un résultat opérationnel courant compris entre 180 et 185 millions d'euros", précise Quadient.Quadient confirme également s'attendre à une génération de flux de trésorerie supérieure à 50% de son résultat opérationnel hors charges liées aux acquisitions et hors effets de l'application de la norme IFRS 16.