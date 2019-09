Quadient : en nette hausse, un analyste en soutien

25/09/2019 | 10:53

Le titre Quadient (ex-Neopost) s'affiche en nette hausse ce mercredi (+8%), les investisseurs saluant les résultats semestriels, qualifiés par l'analyste Oddo BHF (neutre sur le titre) de 'légèrement meilleur qu'attendu'.



'Neopost publie des résultats semestriels légèrement supérieurs à nos attentes et celles du consensus. Au terme du semestre, le groupe affiche une croissance organique de 2,3% traduisant une légère dégradation séquentielle comme attendue (+2,9% au T1 et +1,8% au T2 avec un effet de base défavorable). Le ROC avant charges liées aux acquisitions ressort à 93 ME (84,5 ME estimé - 85 ME pour le consensus) vs 91 ME en hausse de 2,3% soit une marge de 16,7% en baisse de 50 pb. Cela s'explique principalement par des dépenses opérationnelles supplémentaires en ligne avec les objectifs du plan 'Back to Growth' 2019/22', retient le broker, qui reverra à la marge ses estimations pour l'exercice complet.



'La valorisation reste modeste sur la base de 4,6x l'EV/EBITDA et 6,7x l'EV/EBIT. Néanmoins, les perspectives à court terme incitent toujours à une certaine prudence alors que les objectifs moyens termes du plan 2019/22 demandent à être validés au cours des prochains trimestres. Les nouveaux développements demeurent encore modestes en termes de pondération.'



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 21 euros, pour un potentiel de hausse de +19%.





