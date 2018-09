Neopost : Oddo souligne la forte dégradation de la marge

26/09/2018 | 16:24

Neopost publie des résultats semestriels en ligne par rapport aux attentes d'Oddo et celles du consensus pour le ROC avant charges liées aux acquisitions. Le bureau d'études confirme son conseil Neutre sur la valeur et l'objectif de 22 E.



Oddo estime que les résultats traduisent cependant une forte dégradation de la marge à 17,2% contre 18,1% (-90pb) inférieure à ses attentes (18% attendu, 17,5% pour le consensus).



' Cela traduit essentiellement i/ une dégradation de la marge pour EDS (10,1% vs 12,4%) avec la baisse des ventes de licences et ii/ une forte dégradation pour Neopost Shipping (-11 ME vs -7 ME) en raison des efforts de développement (commercialisation des nouvelles solutions logicielles, des CVP, consignes...) ' indique Oddo.



' En dépit d'une légère révision en hausse des guidances top line pour EDS, le groupe affichera toujours une baisse organique sur l'année. De plus, le management revoit en baisse son objectif de MopC à plus de 17% (vs autour de 18% préalablement) ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo estime sue la profitabilité du groupe reste sous pression en raison de l'évolution du business model. Le nouveau CEO devrait présenter la stratégie du groupe lors d'un CMD le 23 janvier 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

