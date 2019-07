NEOVACS : a reçu un premier versement dans le cadre de la subvention attribuée par l'ANR

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Néovacs a reçu un premier versement dans le cadre de la subvention attribuée par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) d'un montant total de 702 000 euros, pour son programme de développement préclinique AllergyVacs, mené en collaboration avec l'Inserm et le département Immunologie et Allergie de l'Institut Pasteur.La preuve de concept en allergies obtenue avec le vaccin thérapeutique IL-4 / IL-13 Kinoïde de Néovacs a récemment été présentée à deux congrès scientifiques majeurs (Anticorps et Complément 2019 & EAACI 2019), suscitant l'intérêt de la communauté scientifique et médicale internationale.L'étude a démontré dans un modèle représentatif d'asthme allergique qu'un traitement par IL-4 / IL-13 Kinoïde induit la production d'anticorps polyclonaux neutralisant les deux cytokines ciblées IL-4 et IL-13, facteurs du développement des allergies respiratoires.Ce traitement permettrait d'éviter les symptômes associés au déclin des facultés respiratoires de la maladie tels que : l'hyper réactivité des voies aériennes et la bronchoconstriction.Néovacs est en cours de soumission des résultats de cette étude préclinique, dans une revue scientifique de renom.