NÉOVACS : dépôt d'un brevet en Europe et aux États-Unis pour son nouveau candidat vaccin thérapeutique dans les allergies

Néovacs annonce le dépôt d'un brevet en Europe et aux États-Unis

pour son nouveau candidat vaccin thérapeutique Kinoïde IL- 4/IL-13

dans le traitement des allergies.

Paris et Boston, le 20 novembre, 2018 - 17h45 CET- Néovacs (Euronext Growth Paris: ALNEV), leader de l'immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires, annonce le dépôt d'un brevet suite à l'obtention de la preuve de concept préclinique avec son nouveau vaccin IL-4/IL-13 Kinoïde dans le traitement de l'asthme.

Le modèle d'allergie utilisé est basé sur les travaux de Sibilano1 car il présente les principaux symptômes de l'asthme chez l'homme, à savoir une inflammation et une hyperréactivité des voies respiratoires. Dans ce modèle d'asthme par sensibilisation aux acariens, l'immunisation par le kinoïde IL-4 et IL-13 induit une forte production d'anticorps neutralisant ces deux cytokines et réduit plusieurs symptômes majeurs de l'asthme.

Ces travaux ont permis de déposer un brevet concernant le développement d'un nouveau kinoïde ciblant ces deux cytokines déterminantes dans le processus de l'allergie sous toutes ses formes, qu'elles soient respiratoires, dermatologiques ou alimentaires. Néovacs poursuivra désormais, sur cette base, le développement préclinique nécessaire à la conduite d'essais cliniques dans ces pathologies.

Néovacs a annoncé en juillet 2018 les résultats de son étude clinique de phase 2b avec l'IFNalpha Kinoide dans le traitement du lupus validant son approche thérapeutique innovante chez l'homme et la poursuite du développement clinique en phase III.

La société poursuit en parallèle les prochaines étapes du programme préclinique en cours dans le diabète de type 1 avec l'IFNalpha Kinoide.

À propos des Allergies

Les allergies constituent un problème de santé publique majeur dont la prévalence est en croissance constante affectant plus de 300 millions de personnes souffrant d'asthme et entre 200 et 250 millions d'allergies alimentaires. Un dixième de la population souffre d'allergies médicamenteuses et 400 millions de rhinites2. A ce jour, il n'existe pas de traitement efficace sur la durée pour ces maladies. Les cytokines IL-4 et IL-13 jouent un rôle clé dans les réactions allergiques et représentent des cibles thérapeutiques majeures. La plupart des traitements actuels contre les allergies sont symptomatiques (principalement des antihistaminiques et des corticostéroïdes). La seule stratégie thérapeutique mise au point à ce jour est l'immunothérapie spécifique à un allergène, qui consiste à administrer des doses croissantes d'un allergène sur plusieurs mois pour la désensibilisation. Cependant, l'immunothérapie spécifique aux allergènes est limitée par des taux élevés de réactions indésirables et une efficacité à long terme médiocre, en particulier pour les allergies alimentaires.

À propos de Néovacs

Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu'en 2032 par 4 familles de brevets, Néovacs concentre ses efforts de développement clinique sur l'IFNalpha Kinoide pour le traitement du lupus et de la dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur d'autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies et diabète de type 1. L'ambition de cette «approche Kinoïde» est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME.

Pour plus d'informations : http://neovacs.fr/

1 Sibilano: Nature Communication 2016; DOI: 10.1038/ncomms13696

2 Pawankar: Allergic diseases and asthma: a global public health concern and a call to action. World Allergy Organization Journal 2014 7:12.

