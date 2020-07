NEOVACS : lance son plan stratégique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Néovacs a annoncé le démarrage de son plan stratégique visant à relancer ses deux programmes de recherche, d'une part, et engagerune activité d'investissement dans le des BioTech ou MedTech, d'autre part. Concernant le traitement d'allergies, le conseil d'administration a validé les grandes lignes et le budget associé à la reprise du programme pré-clinique. Au-delà de la poursuite de l'activité historique, Néovacs a pour ambition de devenir un acteur de référence dans l'amorçage et le développement de sociétés médicales et paramédicales en difficulté.Les projets peuvent concerner aussi bien le développement de candidats-médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).A ce titre, le groupe a rendu publique son offre de reprise de l'usine pharmaceutique Famar Lyon de Saint-Genis Laval, l'un des berceaux de l'industrie pharmaceutique française dans le cadre de la procédure engagée par le Tribunal de Commerce de Paris.D'autres opportunités sont d'ores et déjà à l'étude. Néovacs tiendra le marché informé de toutes avancées significatives d'un des projets.