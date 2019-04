Neovacs : Agenda financier 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE · COMMUNIQUE DE PRESSE · COMMUNIQUE DE PRESSE





Agenda financier 2019





Paris et Boston, le 5 avril 2019 – 17h45 CEST - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), leader de l'immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes, actualise aujourd’hui son agenda financier 2019.





Les publications financières auront lieu après clôture du marché. Ce calendrier est indicatif et peut être soumis à modifications.





Résultats annuels 2018 25 mars 2019

Assemblée générale annuelle 1 ère convocation 16 mai 2019

Assemblée générale annuelle 2nd convocation 29 mai 2019

convocation 29 mai 2019 Résultats semestriels 2019 30 octobre 2019





Le rapport financier annuel 2018 sera mis en ligne sur le site web de la société www.neovacs.com , au plus tard le 30 avril 2019.





À propos de Néovacs

Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu’en 2032 par 4 familles de brevets, Néovacs concentre ses efforts de développement clinique sur l’IFNα Kinoїde pour le traitement du lupus et de la dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur l’IFNα Kinoїde dans le diabète de type 1 et avec d’autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies. L’ambition de cette « approche Kinoïde » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME.

Pour plus d’informations : http://www.neovacs.fr/





