Neovacs : DÉMARRAGE DU PLAN STRATÉGIQUE

Paris et Boston, le 13 juillet 2020 – 8h00 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce le démarrage de son plan stratégique visant à relancer ses deux programmes de recherche, d'une part, et engager une activité d'investissement dans le des BioTech ou MedTech, d'autre part.

Projet de Phase III dans le lupus

Dans le traitement du lupus, Néovacs a repris ses démarches en vue de la validation par l'EMA (European Medicines Agency) du critère LLDAS[1] pour un essai de Phase III avec son produit IFNα Kinoïde™. Les discussions, qui devaient être engagées d'ici à la fin de l'année, ont d'ores et déjà été activées. Elles portent sur les conditions nécessaires à cet essai de Phase III, notamment la préparation des lignes directrices scientifiques et réglementaires associées à ce critère et la coopération internationale sur l'harmonisation des exigences réglementaires associées.

L'objectif est de lancer une étude de phase III grâce à un co-financement avec un partenaire pharmaceutique.

Production de Kinoides™ IL-4 et IL-13 dans les allergies

Concernant le traitement d'allergies, le Conseil d'administration réuni ce vendredi 10 juillet a validé les grandes lignes et le budget associé à la reprise du programme pré-clinique.

Sur la base des résultats expérimentaux soumis à un journal à comité de lecture dans l'Asthme et du brevet associé, Néovacs a mis en place les conditions nécessaires à la production, selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF), de Kinoïde™ IL-4 et Kinoïde™ IL-13. Ces Kinoïdes seront testés dans le cadre d'un essai de Phase I/IIa après autorisation réglementaire. En parallèle, un projet de recherche collaborative visera à mieux appréhender les mécanismes d'actions associés à ces Kinoides™ IL-4 et IL-13.

Néovacs a également initié un projet de recherche visant à générer des Kinoïdes de 3ème génération, afin d'optimiser les étapes de combinaison entre la protéine porteuse et l'antigène, pour diminuer les coûts de fabrication et de caractérisation. Ce programme permettrait d'étendre l'utilisation de cette plateforme propriétaire à d'autres indications que le lupus et les allergies.

Première opportunité dévoilée pour l'activité de prise de participations

Au-delà de la poursuite de l'activité historique, Néovacs a pour ambition de devenir un acteur de référence dans l'amorçage et le développement de sociétés médicales et paramédicales en difficulté. Les projets peuvent concerner aussi bien le développement de candidats-médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).

A ce titre, le Groupe a rendu publique son offre de reprise de l'usine pharmaceutique FAMAR LYON de Saint-Genis Laval, l'un des berceaux de l'industrie pharmaceutique française (cf. communiqué de presse du 28 juin 2020), dans le cadre de la procédure engagée par le Tribunal de Commerce de Paris.

D'autres opportunités sont d'ores et déjà à l'étude. Néovacs tiendra le marché informé de toutes avancées significatives d'un des projets.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Relations Investisseurs

neovacs@actus.fr

01 53 67 36 78 Nicolas BOUCHEZ

Relations Presse financière

nbouchez@actus.fr

01 53 67 36 74

[1] Lupus Low Disease Activity state

© Copyright Actusnews Wire

