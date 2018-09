Neovacs : NÉOVACS ANNONCE LA LEVÉE DE L'OPTION DE LICENCE SIGNÉE AVEC BIOSENSE GLOBAL POUR LE DÉVELOPPEMENT EN CHINE DE L'IFNalpha KINOIDE DANS LE LUPUS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE · COMMUNIQUÉ DE PRESSE · COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NÉOVACS ANNONCE LA LEVÉE DE L'OPTION DE LICENCE SIGNÉE AVEC BIOSENSE GLOBAL POUR LE DÉVELOPPEMENT EN CHINE DE L'IFNalpha KINOIDE DANS LE TRAITEMENT DU LUPUS

Paris et Boston, le 11 septembre 2018 - 07h00am CEST- Néovacs (Euronext Growth Paris: ALNEV), leader de l'immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes, annonce que Biosense Global a levé l'option de licence signée en février 2017 d'une valeur globale de 65M€. Cet accord de licence vise le développement et la commercialisation en Chine du vaccin thérapeutique IFNalpha Kinoide de Néovacs dans l'indication Lupus.

Cette levée d'option fait suite aux résultats de l'étude clinique de Phase IIb obtenus par Néovacs, avec l'IFNalpha Kinoide dans le traitement du lupus permettant la poursuite du développement clinique en phase III.

Conformément aux termes de cet accord, Biosense Global obtient la licence exclusive pour développer et commercialiser l'IFNalpha Kinoide, dans le traitement du lupus en Chine. La société confirme son soutien et sa contribution financière au programme clinique de phase III en Chine, dès que celui-ci débutera dans le cadre d'un accord de licence global.

« Les résultats de la phase IIb ont montré la pertinence de l'IFNalpha kinoide et de sa technologie unique d'immunothérapie active chez l'homme. L'efficacité démontrée nous motive à poursuivre notre collaboration. Dans le cadre des essais cliniques menés récemment en Lupus, le LLDAS mesure l'état d'activité résiduelle de la maladie suite au traitement, tout en incluant une réduction importante de la prise de corticostéroïdes comme objectif thérapeutique clé. Atteindre cet état de faible activité clinique, mesuré par le LLDAS est en train de devenir un élément d'évaluation de référence de plus en plus utilisée, reconnue et soutenue par les leaders d'opinion et les cliniciens, en Chine et dans le monde entier. » explique Andy Li, PhD, PDG de Biosense Global, qui ajoute: « Une évaluation statistiquement significative sur ce critère est une étape très importante pour le projet. Nous sommes impatients de travailler avec Néovacs et ses partenaires pour poursuivre l'analyse du potentiel de ce médicament lors de la prochaine étape du développement clinique.»

« La Chine est le deuxième marché pharmaceutique du monde, où près d'un million de personnes souffrent du lupus. La poursuite de la collaboration entre Néovacs et Biosense Global est une bonne nouvelle qui confirme le potentiel thérapeutique de notre produit phare, l'IFNalpha Kinoide, auprès d'un vaste marché international. » commente Miguel Sieler, directeur général de Néovacs.

Selon les termes de cet accord, Néovacs recevra un paiement d'étape à la suite de la levée de l'option et poursuit actuellement des discussions avec des partenaires de premier plan en vue de la signature d'un contrat de licence globale.

À propos de BioSense Global LLC

BioSense est une société de biotechnologie qui a été créée pour répondre aux besoins commerciaux du marché biopharmaceutique mondial en mettant l'accent sur la Chine, l'Europe et les États-Unis. Sa mission de est de combler l'écart entre les projets biopharmaceutiques sous-capitalisés, les entreprises et les investisseurs. L'équipe d'experts de BioSense, composée de dirigeants et d'investisseurs internationaux en biopharmacie, offre une expertise et un conseil multiculturels tout en facilitant l'entrée dans de nouveaux marchés et l'accès à des ressources et des fonds supplémentaires.

Pour plus d'informations : http://www.biosensegloballlc.com/

À propos de Néovacs

Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu'en 2032 par 4 familles de brevets, Néovacs concentre ses efforts de développement clinique sur l'IFNalpha Kinoide pour le traitement du lupus et de la dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur d'autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies et diabète de type 1. L'ambition de cette « approche Kinoide » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME.

Pour plus d'informations : http://neovacs.fr/

Communiqué du 21 février 2017 (disponible sur https://neovacs.fr/actualite/communiques-de-presse/) Communiqué du 3 juillet 2018 (disponible sur https://neovacs.fr/actualite/communiques-de-presse/) Lupus Low Disease Activity State https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21148605

