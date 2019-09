Neovacs : NÉOVACS ANNONCE LA NOMINATION DE VINCENT SERRA EN QUALITÉ DE DIRECTEUR GÉNÉRAL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE · COMMUNIQUÉ DE PRESSE · COMMUNIQUÉ DE PRESSE





NÉOVACS ANNONCE LA NOMINATION DE VINCENT SERRA

EN QUALITÉ DE DIRECTEUR GÉNÉRAL





Paris et Boston, le 30 septembre 2019 – 08h30 CEST - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), leader de l'immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes, annonce la nomination de Vincent Serra, PhD en tant que nouveau directeur général, avec effet immédiat, en remplacement de Miguel Sieler qui démissionne de ses fonctions de directeur général et administrateur.

Jean-Jacques Bertrand, Président du Conseil d’Administration de Néovacs déclare : « Au nom du Conseil d’administration, je suis heureux d’accueillir Vincent Serra comme directeur général de Néovacs. Vincent dispose des qualités de leadership et de l’expérience opérationnelle nécessaires pour amener notre technologie kinoïde innovante vers le marché et contribuer au succès de l’entreprise. »

Vincent Serra, 50 ans, docteur en Immunologie, est un dirigeant expérimenté avec plus de 20 ans d’expérience en biotechnologie, notamment dans le domaine de l’immunothérapie. Il est l'auteur de plusieurs brevets et d’articles dans des publications scientifiques avec comité de lecture, spécialisées dans le domaine des vaccins. Avant de rejoindre la société en tant que directeur scientifique en début d’année, il a été responsable de l'innovation externe chez Pierre Fabre, et directeur exécutif du Fonds d'innovation Pierre Fabre. Vincent Serra a également occupé des fonctions de directeur scientifique, directeur général et cofondateur de différentes sociétés de biotechnologie. Il a en outre mis en place de nombreux accords de licences durant sa carrière, développé différents produits jusqu’aux phases de développement cliniques et participé à l’introduction en bourse de la société Abivax.

« Je suis heureux de prendre cette fonction aux côtés de l’équipe de Néovacs, engagée à développer notre technologie kinoïde. Avec l’appui d’un réseau mondial d’experts de premier plan, nous préparons les prochaines étapes du développement clinique et préclinique de nos différents vaccins thérapeutiques » a déclaré Vincent Serra, qui a ajouté : « Je soutiendrai Néovacs dans sa mission d’apporter des traitements innovants efficaces aux millions de personnes atteintes de maladies auto-immunes, sans réelle solution thérapeutique à ce jour. »

La Société annoncera ses résultats semestriels et fera le point sur ses activités le 2 octobre 2019 après Bourse, conformément au calendrier annoncé.





À propos de Néovacs

Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée jusqu’en 2032 par 4 familles de brevets, Néovacs poursuit le développement clinique de l’IFNα Kinoїde pour le traitement du lupus et de la dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur l’IFNα Kinoїde dans le diabète de type 1 et avec d’autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies. L’ambition de cette « approche Kinoïde » est de permettre aux patients atteints de maladies chroniques de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME.

Pour plus d’informations : http://www.neovacs.fr/







Contacts

Néovacs

Corporate Communication

& Investor Relations

Charlène Masson

+33 1 53 10 93 00

cmasson@neovacs.com



Relations Presse – NewCap

Annie-Florence Loyer

Tél : +33 (0)6 88 20 35 59 / +33 (0)1 44 71 00 12

afloyer@newcap.fr

Léa Jacquin

Tel : +33(0)1 44 71 20 41

ljacquin@newcap.fr



ORPHEON FINANCE

Financial Communication and Investor Relations

James Palmer

+33 7 60 92 77 74

j.palmer@orpheonfinance.com





