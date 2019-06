Neovacs : NÉOVACS ANNONCE LA NOMINATION DU Dr. VIRGINIA PASCUAL EN TANT QUE CONSEILLÈRE MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE · COMMUNIQUÉ DE PRESSE · COMMUNIQUÉ DE PRESSE





NÉOVACS ANNONCE LA NOMINATION

DU Dr. VIRGINIA PASCUAL

EN TANT QUE CONSEILLÈRE MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE





Paris et Boston, le 27 juin 2019 - 07h30 CEST - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), leader de l'immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes, annonce la nomination du Dr. Virginia Pascual en tant que conseillère médicale et scientifique.

« Nous sommes ravis d’accueillir le Dr Pascual dans notre équipe. Son importante contribution aux recherches en lupus et sa connaissance pratique des nouvelles méthodes de traitement, et en particulier du rôle de l’interféron alpha1, seront essentielles à la prochaine étape du développement de Néovacs. Cela revêtira une importance particulière pour le protocole d'essai clinique de phase 3 et pour toutes les autres pathologies liées à la neutralisation de l'interféron alpha, tel que le programme de diabète de type 1 en cours », a déclaré Miguel Sieler, directeur général de Néovacs."

Virginia Pascual, MD, est la directrice et fondatrice du Gale et Ira Drukier, Institut dédié à la santé des enfants, au « Weill Cornell Medicine », New York, U.S.. Ses travaux de recherche ont été publiés dans de multiples revues scientifiques de prestige. Elle a reçu de nombreux prix pour ses découvertes, décernés notamment par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses ainsi que le «Lupus Insight Prize» pour ses recherches et sur la compréhension des événements menant à l'apparition de poussées lupiques. Avant de rejoindre le « Drukier Institute » à New York, U.S., le Dr Pascual a également été directrice du Centre Inflammation et Génomique du « Baylor Institute for Immunology Research ». Elle a obtenu son diplôme de médecine à l'Université «Complutense » de Madrid et s'est spécialisée en rhumatologie pédiatrique au centre médical UT Southwestern, Dallas, TX, U.S.



À ce jour, l'IFNα Kinoїde est le seul vaccin thérapeutique à avoir obtenu des résultats cliniques positifs en phase IIb sur le score LLDAS, cela permet à la communauté clinique et scientifique d’envisager une approche visant l’amélioration de l’état du patient avec une réduction significative de l’administration de traitements à base de corticostéroïdes.

Pour rappel, le lupus est une maladie complexe avec de multiples symptômes et le LLDAS est l’un des scores cliniques le plus prometteur ayant atteint à ce jour un large consensus parmi la communauté médicale et scientifique internationale. Le score LLDAS a récemment été accepté comme critère d'évaluation principal par la FDA chinoise.





À propos de Néovacs

Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu’en 2032 par 4 familles de brevets, Néovacs concentre ses efforts de développement clinique sur l’IFNα Kinoїde pour le traitement du lupus et de la dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur l’IFNα Kinoїde dans le diabète de type 1 et avec d’autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies. L’ambition de cette « approche Kinoïde » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME.

Pour plus d'informations : http://www.neovacs.fr/





