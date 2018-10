Neovacs : NÉOVACS ANNONCE LA POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DE...

PRESS RELEASE  PRESS RELEASE  PRESS RELEASE

NÉOVACS ANNONCE LA POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DE L'IFNα KINOЇDE EN CORÉE DU

SUD, AVEC SON PARTENAIRE CHONG KUN DANG (CKD) PHARMACEUTICAL

Les deux partenaires ont convenu de préparer le dépôt d'une demande de désignation de médicament orphelin (ODD)

Paris et Boston, le 11 octobre 2018 - 07h00 CEST- Néovacs (Euronext Growth Paris: ALNEV), leader de l'immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes, annonce la poursuite du développement de son vaccin thérapeutique phare : L'IFNα Kinoїde en Corée du Sud avec la société coréenne Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. (CKD pharm), sur la base du contrat de licence signé entre les deux sociétés en décembre 2015 d'une valeur potentielle de 5M€ au total. Cet accord de licence vise le développement et la commercialisation de l'IFNα Kinoïde dans les indications Lupus et Dermatomyosite, en Corée du Sud1.

Dans le cadre de cet accord, les deux partenaires ont convenu de préparer le dépôt d'une demande « ODD » en Corée du Sud, sur la base des résultats de l'essai clinique de Phase IIb avec l'IFNα Kinoїde dans le traitement du lupus.2

Néovacs a déjà reçu en 2016 une «Investigational New Drug» (IND) des autorités de santé sud-coréennes lui permettant d'inclure 5 centres d'investigation coréens dans son essai clinique international de phase IIb pour son vaccin thérapeutique l'IFNα Kinoїde. Cela a permis d'assurer la compréhension de l'approche thérapeutique de Néovacs auprès des leaders d'opinions locaux et inclure des patients coréens dans l'étude.

« L'équipe de CKD pharm. félicite Néovacs pour ces résultats qui représentent un progrès majeur dans la recherche d'un traitement contre le lupus et nous rapprochent tous du moment où nous pourrons apporter une thérapie satisfaisante aux malades. Nous sommes ravis de poursuivre ce partenariat, notre objectif maintenant est d'accélérer le développement de l'IFNα Kinoїde en Corée du Sud, compte tenu du statut spécifique de cette indication dans la législation coréenne. » Déclare Young Joo Kim, Président du groupe CKD.

« Nous sommes très satisfaits que notre partenaire coréen partage notre analyse des résultats et nous sommes confiants pour le développement de l'IFNα Kinoïde en Corée du Sud » conclut Miguel Sieler, CEO de Néovacs.

Conformément aux termes de cet accord Néovacs recevra potentiellement jusqu'à 5 millions d'euros au total, les paiements s'effectueront en fonction du franchissement de différentes étapes de son développement, dont les résultats de Phase IIb en Lupus publiés récemment.

A propos de CKD pharm

Fondée en 1941, CKD est une compagnie pharmaceutique globale qui emploie plus de 1 900 personnes. C'est une des compagnies leader sur le secteur pharmaceutique en Corée qui par le biais d'acquisition de licences et ses laboratoires R&D, a contribué de manière significative à améliorer, l'état de santé et la qualité de vie de nombreuses populations, principalement basées en Corée, pendant plus de 70 ans. La société a au niveau local une présence forte, dans les domaines du cardiovasculaire et des immunosuppresseurs. CKD continue de se renforcer dans ces domaines thérapeutiques majeurs grâce à ses capacités en R&D et l'acquisition de licences pour des traitements innovants, auprès de partenaires internationaux.

À propos de Néovacs

Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu'en 2032 par 4 familles de brevets, Néovacs concentre ses efforts de développement clinique sur l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus et de la dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur d'autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies et diabète de type 1. L'ambition de cette « approche Kinoïde » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME. Pour plus d'informations :http://neovacs.fr/

