Neovacs : NÉOVACS REÇOIT LE PREMIER VERSEMENT DE LA SUBVENTION ANR SUITE À LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS POSITIFS DE SA PREUVE DE CONCEPT EN ALLERGIES AVEC L'IL-4/IL-13 KINOÏDE

Paris et Boston, le 9 juillet 2019 - 07h30 CEST - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), leader de l'immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes, annonce avoir reçu un premier versement dans le cadre de la subvention attribuée par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) d’un montant total de 702.000 euros, pour son programme de développement préclinique AllergyVacs, mené en collaboration avec l’Inserm et le département Immunologie et Allergie de l’Institut Pasteur1.

La preuve de concept en allergies obtenue avec le vaccin thérapeutique IL-4 / IL-13 Kinoïde de Néovacs a récemment été présentée à deux congrès scientifiques majeurs (Anticorps et Complément 2019 & EAACI2 2019), suscitant l’intérêt de la communauté scientifique et médicale internationale. L'étude a démontré dans un modèle représentatif d'asthme allergique qu’un traitement par IL-4 / IL-13 Kinoïde induit la production d’anticorps polyclonaux neutralisant les deux cytokines ciblées IL-4 et IL-13, facteurs du développement des allergies respiratoires. Ce traitement permettrait d’éviter les symptômes associés au déclin des facultés respiratoires de la maladie tels que : l’hyper réactivité des voies aériennes et la bronchoconstriction.

Néovacs est en cours de soumission des résultats de cette étude préclinique, dans une revue scientifique de renom.





1 Cf. Communiqué publié le 8 janvier 2019 https://bit.ly/32d8xVx

2Congrès annuel de l'Académie européenne d'allergie et d'immunologie clinique









