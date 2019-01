Neovacs : NÉOVACS REÇOIT UN FINANCEMENT DE L'ANR - L'AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE - POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'IL-4/IL-13 KINOÏDE DANS L'ALLERGIE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE · COMMUNIQUÉ DE PRESSE · COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NÉOVACS REÇOIT UN FINANCEMENT DE L'ANR

- L'AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE -

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'IL-4/IL-13 KINOÏDE DANS L'ALLERGIE

Paris et Boston, le 8 janvier 2019 - 07h30 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), leader de l'immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes, annonce qu'à l'issue de son processus d'évaluation interne appelé l'AAPG2018, son projet AllergyVACS a été sélectionné pour un financement par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR).

AllergyVACS consiste à mettre au point des vaccins Kinoïde qui neutralisent les cytokines IL-4 et IL-13, permettant une protection à long terme des maladies allergiques. La preuve de concept préclinique dans un modèle d'asthme induit a fait l'objet d'une communication par Néovacs en décembre 2018 et d'un dépôt de brevet auprès des autorités compétentes.

La convention signée par Néovacs et l'ANR porte sur un financement de 702.000 € qui sera partagé avec les deux partenaires académiques du projet : l'INSERM et le département Immunologie et Allergie de l'Institut Pasteur, animé par le Dr Pierre Bruhns et le Dr Laurent Reber. Cette subvention contribuera au financement des prochaines étapes précliniques du programme AllergyVACS.

« Ce soutien de l'ANR reconnait la technologie très innovante de vaccins thérapeutiques de Néovacs, qui vise à apporter un traitement inédit dans les maladies allergiques qui constituent un problème de santé publique mondial, avec une prévalence croissante » déclare Miguel Sieler, Directeur Général de Néovacs.

Le développement de ce nouveau Kinoide repose sur la même plateforme technologique que l'IFNalpha Kinoide, récemment conforté par ses résultats de phase IIb en lupus.

À propos de Néovacs

Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu'en 2032 par 4 familles de brevets, Néovacs concentre ses efforts de développement clinique sur l'IFNalpha Kinoide pour le traitement du lupus et de la dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur l'IFNalpha Kinoide dans le diabète de type 1 et avec d'autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME.

Pour plus d'informations : http://www.neovacs.fr/

Contacts

NEOVACS - Corporate Communication & Investor Relations

Charlène Masson

+33 1 53 10 93 00

cmasson@neovacs.com

Relations Presse - NewCap

Annie-Florence Loyer

Tél : +33 (0)6 88 20 35 59 / +33 (0)1 44 71 00 12

afloyer@newcap.fr

Léa Jacquin

Tel : +33(0)6 58 14 84 66 / +33(0)1 44 71 20 41

ljacquin@newcap.fr

