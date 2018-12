Neovacs : Néovacs et Centurion Pharma poursuivent leur coopération en lupus suite aux résultats de l'étude de phase IIb avec l'IFNalpha Kinoide

COMMUNIQUÉ DE PRESSE · COMMUNIQUÉ DE PRESSE · COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NÉOVACS ET CENTURION PHARMA POURSUIVENT LEUR COOPÉRATION EN LUPUS SUITE AUX RÉSULTATS DE L'ÉTUDE DE PHASE IIB AVEC L'IFNalpha KINOIDE

Paris et Boston, le 11 décembre 2018 - 07h30 CET- Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), leader de l'immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes, confirme la volonté de Centurion Pharma de poursuivre le partenariat sur la base du contrat de licence signé entre les deux sociétés en juillet 2017 pour le développement de l'IFNalpha Kinoide dans l'indication lupus. Ceci résulte de l'analyse et de la validation par Centurion Pharma des résultats de l'étude de Phase IIb dans cette indication. Ce contrat accorde à Centurion Pharma une licence commerciale exclusive pour la Turquie.

« L'introduction de l'IFNalpha Kinoide pour le traitement du lupus en Turquie s'intègre dans notre stratégie d'amener des traitements innovants dans le domaine de la santé dans notre pays, qui comptera près de 90 millions d'habitants dans quelques années » déclare Ersin M. Erfa, Directeur Général de Centurion Pharma.

Dans ce contexte, Centurion Pharma pourra entreprendre des démarches spécifiques auprès des autorités de Santé en Turquie. En effet, conformément à la règlementation turque, une autorisation d'importation et de commercialisation sur une base de patients nominatifs peut être accordée, dès lors qu'une autorisation de mise sur le marché (AMM) est obtenue dans un autre pays.

Un statut d'ODD (Orphan Drug Designation) est en cours de dépôt en Corée du Sud, dont l'obtention permettrait un dépôt anticipé d'autorisation de mise sur le marché.

Néovacs prépare actuellement le protocole de la Phase III et les stratégies possibles d'enregistrement de l'IFNalpha Kinoide.

L'accord avec Centurion Pharma prévoit un versement total de 6 millions d'euros à Néovacs. Le premier paiement a été effectué lors de la signature du contrat de licence exclusive avec Centurion Pharma, en 2017. Les paiements suivants sont effectués après le franchissement d'étapes cliniques et réglementaires prédéfinies. Néovacs recevra également des royalties provenant des ventes nettes de l'IFNalpha Kinoide en Turquie.

À propos de Centurion Pharma

Depuis 1979, Centurion Pharma dessert le marché turc avec des produits thérapeutiques pour le traitement de maladies spécifiques et rares présentes en Turquie, ainsi que des produits biologiques, biotechnologiques et hospitaliers à travers des collaborations avec des leaders mondiaux en produits pharmaceutiques. Le siège social de Centurion Pharma est situé à Istanbul et la Société a élargi ses activités de production à Ankara pour les bio-similaires, les vaccins, les médicaments orphelins et les génériques hospitaliers. Les activités R&D se situent dans la zone de production de Centurion Pharma avec comme cible principale les domaines thérapeutiques spécialisés. La société étendra ses activités dans les pays voisins tels que le Moyen-Orient, les pays membres de la CEI, l'Afrique, et les Balkans après le début de sa production locale.

Pour plus d'informations : http://www.centurion.com.tr/

À propos de Néovacs

Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu'en 2032 par 4 familles de brevets, Néovacs concentre ses efforts de développement clinique sur l'IFNalpha Kinoide pour le traitement du lupus et de la dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur l'IFNalpha Kinoide dans le diabète de type 1 et avec d'autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies. L'ambition de cette « approche Kinoide » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME.

Pour plus d'informations : http://www.neovacs.fr/

