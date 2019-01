Neovacs : Néovacs présentera les résultats complets de l'étude clinique de Phase IIb avec l'IFNalpha Kinoïde au 13th International Lupus Congress

COMMUNIQUÉ DE PRESSE · COMMUNIQUÉ DE PRESSE · COMMUNIQUÉ DE PRESSE





NÉOVACS PRÉSENTERA LES RÉSULTATS COMPLETS

DE L’ÉTUDE CLINIQUE DE PHASE IIb AVEC l’IFNα Kinoïde

AU 13TH INTERNATIONAL LUPUS CONGRESS (LUPUS 2019)

5 - 9 AVRIL, SAN FRANCISCO





Paris et Boston, le 24 janvier 2019 - 17h45 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), leader de l'immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes, annonce que les résultats de son étude de Phase IIb avec l’IFNα Kinoïde en lupus ont été sélectionnés pour une présentation orale lors du « 13th International Lupus Congress (LUPUS 2019) », qui se tiendra du 5 au 9 Avril à San Francisco.

Le Professeur Fréderic Houssiau, « Chairman de l’étude », présentera les résultats complets qui ont permis de démontrer :

Une réponse immune obtenue chez 91 % des patients traités avec l’IFNα Kinoïde associée à une diminution statistiquement significative de la signature interféron

Une efficacité clinique statistiquement significative sur le score LLDAS 1

Une bonne tolérance au traitement

Néovacs poursuit, sur la base de ces résultats, la préparation du programme de développement clinique de l’IFNα Kinoïde, pour une phase III dans cette indication.





À propos du Lupus Érythémateux Systémique (LES)

Le Lupus Erythémateux Systémique (LES) ou Lupus Erythémateux Disséminé est une maladie auto-immune, sévère, chronique et invalidante dont les causes restent inconnues. Elle touche environ 5 millions de personnes dans le monde. Cette maladie évolutive est caractérisée par un dérèglement de la « tolérance au soi », provoquant une succession de poussées s’accompagnant d’une altération de l’état général et de périodes de rémission (sans symptôme). Elle est précédée par une phase asymptomatique qui peut durer plusieurs années pendant laquelle les malades développent des autoanticorps. Le Lupus peut affecter de nombreux organes et tissus (peau, reins, articulations, cœur, poumons, système nerveux…) et se manifeste par des signes cliniques hétérogènes (éruptions cutanées, arthrite, photosensibilité, atteinte rénale, troubles neurologiques, anémie…), qui varient d’une personne a une autre et changent au cours de l’évolution de la maladie. La maladie affecte majoritairement les femmes (9 femmes/1 homme). Aujourd’hui le lupus est globalement traité avec immunosuppresseurs tels que : les corticostéroïdes, méthotrexate, azathioprine, hydroxychloroquine, des antidouleurs et anti-inflammatoires non stéroïdiens,… Ces traitements permettent uniquement de diminuer les symptômes et la douleur associée à la maladie, avec des effets secondaires graves sur la durée.

À propos de l’IFNα Kinoїde

L’approche thérapeutique anti-IFNα de Neovacs relève de l’immunisation du patient par l’Interféron α (IFNα) kinoïde (IFN-K). IFN-K est un hétérocomplexe immunogène associant l’IFNα inactivé couplé à une protéine porteuse, la Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH), qui stimule les cellules T du système immunitaire. IFN-K est émulsifié avec l’adjuvant huileux Montanide™ qui stimule de façon non spécifique la réponse immunitaire cellulaire contre l’antigène ciblé. IFN-K induit la production d’anticorps polyclonaux neutralisant dirigés contre l’IFNα en excès, bloquant ainsi ses propriétés d’activation de la cascade inflammatoire. La production d’anticorps polyclonaux neutralisant dirigés contre l’IFNα induit par l’administration d’IFN-K est appropriée pour le traitement de maladies liées à la surproduction d’IFNα, tel que dans le Lupus Érythémateux Systémique (LES), la Dermatomyosite (DM), le Diabète de Type 1 (DT1) ou le Syndrome de Sjögren (SS).

À propos de Néovacs

Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu’en 2032 par 4 familles de brevets, Néovacs concentre ses efforts de développement clinique sur l’IFNα Kinoїde pour le traitement du lupus et de la dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur l’IFNα Kinoїde dans le diabète de type 1 et avec d’autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies. L’ambition de cette « approche Kinoïde » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME.

Pour plus d’informations : http://www.neovacs.fr/





