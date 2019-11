Neovacs : POINT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ ET SUSPENSION DU COURS DE BOURSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE · COMMUNIQUÉ DE PRESSE · COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POINT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ

ET SUSPENSION DU COURS DE BOURSE

Paris et Boston, le 8 novembre 2019 – 20 : 00 pm CET – Néovacs analyse les mesures requises pour sauvegarder les intérêts de la Société et de ses actionnaires compte tenu de son niveau de trésorerie (cf. communiqué du 2 octobre 2019), de la baisse significative du cours de bourse intervenue au cours de ces dernières semaines, rendant difficile l’utilisation du programme de financement en ORNANE et de l'absence de solution de financement durable à date.

Dans ces conditions, la Société a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son titre (ISIN : FR0004032746) et des bons de souscription d’actions « Neovacs 2017 » (ISIN : FR0013275971), à compter de ce jour et jusqu'à nouvel avis.

La Société tiendra informée les actionnaires des prochains développements dans les meilleurs délais conformément à la réglementation.

À propos de Néovacs

Cotée sur Euronext Growth depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu’en 2032 par 4 familles de brevets, Néovacs concentre ses efforts de développement clinique sur l’IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur d’autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des allergies. L’ambition de cette « approche Kinoïde » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d’informations : www.neovacs.fr

