Paris et Boston, le 4 mai 2020 – 18h00 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) fait le point sur la procédure collective en cours.

Le Tribunal de commerce de Paris examinera le seul projet de plan de continuation de Néovacs qui a été présenté et déposé par HBR Investment Group à l'occasion d'une audience en visio-conférence qui se tiendra le 6 mai 2020 à 14h00.

Les principales caractéristiques du plan de continuation sont les suivantes :

Prise de participation au sein de Néovacs par HBR Investment Group dans la cadre d'un projet de plan de continuation ;

Changement de gouvernance pour refléter le statut d'actionnaire de référence de HBR Investment Group ;

Restructuration du passif, par des accords avec les principaux créanciers, et des propositions d'apurement du passif à circulariser auprès des autres créanciers ;

Poursuite des activités historiques de Néovacs dans ses deux domaines de recherche actuels, le lupus et les allergies ;

Adjonction d'une nouvelle activité de prise de participations dans des sociétés dites « Medtechs » et « Biotechs » en recherche de financements ;

Financement de l'activité et du plan de continuation par la conclusion d'un financement dont les modalités seront explicitées ultérieurement.

Dans ce contexte, la société informe qu'elle ne sera pas en mesure de publier son rapport financier annuel dans les délais impartis. Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ne pourront être arrêtés par le conseil d'administration que postérieurement à la décision du Tribunal de commerce de Paris.

Des précisions seront apportées prochainement sur l'ensemble des points indiqués ainsi que sur la reprise de la cotation.

À PROPOS DE HBR INVESTMENT GROUP

La société HBR Investment Group a été créée en 2015 pour réaliser des investissements dans des sociétés en restructuration ou en forte croissance et qui ont besoin d'un accompagnement managérial en plus d'un apport en capitaux. De ce fait, HBR Investment Group ne prend que des participations dans des sociétés pour y exercer des missions de management ou de soutien au management.

La société HBR Investment Group détient aujourd'hui une trentaine de participations directes et indirectes, basées partout dans le monde et avec des profils et des tailles diverses. La thèse d'investissement principale est la prise de participations ou la reprise de sociétés en difficulté, majoritairement cotées en bourse à Paris.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010. La Société est spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. La Société a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a terminé également des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

