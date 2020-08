Néovacs : fonds d'amorçage pour la Covid-19

12/08/2020 | 08:53

Néovacs fait part de la création d'un fonds d'amorçage ayant pour objet le financement d'entreprises innovantes en phase d'amorçage autour de la Covid-19 et plus généralement de la lutte contre les pandémies.



Ce fonds d'amorçage est financé par l'émission, le 11 août, de 4.000 bons d'émission souscrits par le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) conformément au contrat conclu le 17 mai dernier.



Il s'appuie aussi sur le tirage d'une première tranche d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes, avec bons de souscription d'actions attachés (OCEANE-BSA), d'une valeur nominale totale d'un million d'euros.



