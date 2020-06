optima - Ouaip! 15% de mon portefeuile sur les biotechs, je vais peut-être revoir certaines lignes... 21/12/2017 à 11:24 © Stefan Wermuth / Reuters

Les trois analystes spécialisés dans le secteur de la biotechnologie et la medtechnologie chez Invest Securities ont choisi quatre valeurs pour 2018, après un millésime particulièrement éprouvant en bourse, même si la fin d'année marque un regain d'intérêt pour le secteur, après l'avalanche des déceptions cliniques. L'indice Next Biotech a cependant gagné 2%, moins que le Nasdaq Biotech (8%) et le MSCI Healthcare (6%). Mais le CAC Mid&Small affichant dans le même temps +21%, difficile de trouver la performance satisfaisante. Parmi les gros coups durs 2017, qui ont pesé sur le moral des troupes, figurent les résultats de la phase III PEPITES de la "star" DBV Technologies avec Viaskin Peanut, ceux d' Onxeo avec Livatag, d' OSE Immuno avec Tedopi ou de GeNeuro , Cerenis , Innate , AB Science ... La liste est malheureusement longue.



Les quatre élus sont Transgène (objectif 4,30 euros contre 5,50 euros précédemment), Biocorp (achat, objectif 17,70 euros), Crossject (achat, objectif 8,70 euros) et Theraclion (achat, objectif 7 euros). Globalement, et compte tenu de la sousperformance du secteur en 2017, le bureau d'études affiche de nombreuses recommandations positives, puisqu'elles représentent 72% de son univers de couverture. Les autres avis sont neutres et concernent Adocia , Noxxon , Onxeo , Valneva , Carmat et Safe Orthopaedics . Invest Securities mise pour 2018 sur l'annonce d'importants résultats cliniques ( Transgène , Pharnext , NEOVACS ) ou d'éventuels partenariats ( Transgène , NEOVACS , Txcell ). 2