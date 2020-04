Neptune Wellness : obtient l'autorisation de Santé Canada et suit la procédure accélérée d'enregistrement de la FDA pour commercialiser des désinfectants pour les mains à base de plantes

gouvernements et aux systèmes de santé du Canada et des États-Unis des désinfectantspar l'intermédiaire de canaux directs et indirects.

Nous sommes très heureux de recevoir l'autorisation de Santé Canada de mettre sur le marché notre désinfectant pour les mains à base de plantes. Nous pensons que les consommateurs se tourneront de plus en plus vers les désinfectants naturels à mesure qu'ils se mettront à utiliser ces produits plus régulièrement après la pandémie de COVID-19 », a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune. « L'entrée de Neptune au sein du marché des désinfectants pour les mains reflète notre capacité à être agile et à répondre rapidement à la forte demande du marché pour des produits de santé et de bien-être domestiques efficaces, naturels et sûrs. Nos équipes d'approvisionnement et de vente travaillent de concert avec nos scientifiques et nos ingénieurs pour se procurer des matières premières de qualité afin d'accélérer la production et de mettre nos produits sur le marché le plus rapidement possible. »

À propos de Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. La Société compte plus de 100 clients dans plusieurs secteurs verticaux, dont le cannabis et le chanvre légal, les nutraceutiques et les produits de consommation emballés. 9354-7537 Québec inc., une filiale à part entière de Neptune, détient une licence de Santé Canada pour la transformation de cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. La Société possède également une usine de 24 000 pieds carrés située en Caroline du Nord pour transformer la biomasse de chanvre en extraits. Neptune met à profit dans l'industrie du cannabis plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur des produits naturels. Forte de cette expertise scientifique et technologique, la Société voit des applications d'extraits dérivés du chanvre aux États-Unisau-delà des marchés et des formes de produits existants, pour les marchés des soins personnels et des produits d'entretien ménager. Ses activités comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une riche gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.html et dans la section Investisseurs