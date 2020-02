Neste : Bank of America Global Research remonte sa cible

10/02/2020 | 14:23

L'analyste Bank of America Global Research revoit ce jour à la hausse son objectif de cours sur le titre Neste (et non Nestlé, comme nous l'indiquions dans notre article précédent), entreprise finlandaise spécialisée dans le raffinage, même s'il reste à 'sous-performance' sur la valeur.



La cible du broker passe ainsi de 27,40 à 32,70 euros.



Il s'agit notamment, pour Bank of America Global Research, de prendre en compte 'une visibilité élevée sur les marges'.



