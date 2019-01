Nestlé : Des niveaux de prix intéressants 03/01/2019 | 09:14 achat En cours

Cours d'entrée : 80.84CHF | Objectif : 84CHF | Stop : 77.4CHF | Potentiel : 3.91% Techniquement le timing apparaît pertinent dans une optique à moyen terme pour se positionner sur le titre Nestlé. La zone support des 78.78 CHF limite en effet le risque de baisse et devrait permettre au titre de renouer avec une dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 84 CHF. Graphique NESTLÉ Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 78.78 CHF, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 78.78 CHF.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Avec une valeur d’entreprise estimée à 2.93 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 21.72 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Industrie agroalimentaire - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NESTLÉ 0.00% 248 069 MONDELEZ INTERNATIONAL -0.35% 57 993 THE KRAFT HEINZ COMPANY 0.63% 52 850 DANONE -0.68% 47 533 ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMP.. -0.05% 22 958 GENERAL MILLS -1.31% 22 933 THE HERSHEY COMPANY -1.62% 22 122 ASSOCIATED BRITISH FOODS 2.89% 20 593 KELLOGG -0.65% 19 655 MCCORMICK & COMPANY -2.14% 17 861 NESTLE INDIA LIMITED 0.24% 15 117

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (CHF) CA 2018 91 457 M EBIT 2018 15 198 M Résultat net 2018 11 274 M Dette 2018 27 818 M Rendement 2018 3,13% PER 2018 21,72 PER 2019 20,27 VE / CA 2018 2,98x VE / CA 2019 2,89x Capitalisation 244 Mrd Prochain événement sur NESTLÉ 17/01/19 ACI Future of Polyolefins Summit Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 27 Objectif de cours Moyen 87,8 CHF Ecart / Objectif Moyen 10,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Ulf Mark Schneider Chief Executive Officer & Director jeff hamilton President Paul Bulcke Chairman Magdi Batato Executive Vice President-Operations François-Xavier Michel Marie Roger Chief Financial Officer & Executive Vice President