Nestlé : Oddo BHF toujours à l'achat

18/04/2019 | 11:41

Le bureau d'études Oddo BHF salue les ventes trimestrielles 'supérieures aux attentes' publiées par Nestlé au titre du 1er trimestre. Toujours à l'achat sur le dossier, les analystes visent 100 francs suisses.



'Avec une croissance organique (3,4%) bien moins faible que prévu et quasiment équivalente à notre prévision de 3,6% pour 2019, le début d'année est encourageant et soutient le momentum positif', indique une note.



Oddo BHF ajoute : 'Le redressement du pricing à 1,2% est la principale bonne nouvelle de ce trimestre et plaide en faveur d'un redressement graduel du pricing power après le point bas historique du 1er semestre 2018'.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.