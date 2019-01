Nestlé : UBS passe à l'achat sur le titre

03/01/2019 | 10:24

L'analyste UBS annonce ce jour revoir à la hausse sa recommandation sur le titre Nestlé, passant de 'neutre' à 'achat', séduit par une amélioration des perspectives et de potentiels changement dans le portefeuille du groupe.



'Nous estimons que Nestlé atteindra ses objectifs de croissance organique des ventes pour 2020 (UBSe: + 4,1%) et de marge EBIT de 17,5-18,5% (UBSe: 18,2%). (...) Pour dépasser ces objectifs, il faudra probablement modifier davantage le portefeuille, mais nous pensons que cette possibilité ne devrait pas être exclue', relève notamment le broker.



Estimant que la stratégie adoptée par le groupe est celle qui lui fallait, UBS entrevoit par ailleurs une amélioration des performances sur le court terme, grâce notamment à une politique de réduction des coûts dont les effets deviennent 'plus visibles'. Conséquence ? L'analyste revoit aussi à la hausse son objectif de cours, passant de 84 à 90 francs suisses.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.