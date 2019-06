Agenda economique monde jusqu'au 31 juillet

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** MARDI 11 JUIN LONDRES - 10h30 Demandeurs d'emploi, taux de chômage, salaires / mai WASHINGTON - 14h30 Prix à la production / mai MERCREDI 12 JUIN PEKIN - Inflation / mai WASHINGTON - 14h30 Prix à la consommation / mai - 20h00 Budget fédéral / mai JEUDI 13 JUIN BERLIN - 08h00 Inflation (définitif) / mai ZURICH - 09h30 Examen de la situation économique et monétaire de la BNS BRUXELLES - 11h00 Production industrielle en zone euro / avril VIENNE - Rapport mensuel de l'Opep WASHINGTON - 14h30 Prix import-export / mai LUXEMBOURG - Réunion de l'Eurogroupe LONDRES - Tesco / AG et chiffres du T1 2019/2020 VENDREDI 14 JUIN PEKIN - Production industrielle, ventes au détail, investissement / mai WASHINGTON - 14h30 Ventes au détail / mai - 15h15 Production industrielle / mai - 16h00 Indice de confiance du consommateur de l'université du Michigan (1re estimation) / juin - 16h00 Stocks et ventes des entreprises / avril LUNDI 17 JUIN BRUXELLES - 11h00 Coûts du travail en zone euro / T1 WASHINGTON - 14h30 Indice manufacturier "Empire State" / juin - 16h00 Indice NAHB du marché immobilier / juin SINTRA, Portugal - Forum annuel de la BCE (1re journée), discours d'accueil de Mario Draghi à 19h00 MARDI 18 JUIN PEKIN - Prix immobiliers / mai BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / mai - 11h00 Inflation en zone euro (définitif) / mai SINTRA, Portugal - Forum annuel de la BCE (2e journée), discours de Mario Draghi à 09h00 FRANCFORT - 11h00 Indice ZEW du sentiment des investisseurs / juin WASHINGTON - Réunion du FOMC de la Réserve fédérale (1re journée) - 14h30 Mises en chantier, permis de construire / mai MERCREDI 19 JUIN TOKYO - Réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (1re journée) - Balance commerciale / mai LONDRES - 10h30 Inflation / mai FRANCFORT - 11h00 Comptes courants en zone euro / avril WASHINGTON - Fin du FOMC de la Réserve fédérale, communiqué de politique monétaire à 20h00, conférence de presse à 20h30 JEUDI 20 JUIN TOKYO - Décisions de politique monétaire de la Banque du Japon SINTRA, Portugal - Forum annuel de la BCE (dernière journée) LONDRES - 10h30 Ventes au détail / mai - 13h00 Communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre WASHINGTON - 14h30 Indice d'activité "Philly Fed" / juin - 14h30 Comptes courants / T1 - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 15 juin BRUXELLES - 16h00 Indice de confiance du consommateur en zone euro (estimation rapide) / juin NEW YORK - Projet d'introduction en Bourse de Slack (messagerie collaborative) VENDREDI 21 JUIN TOKYO - Inflation / mai - Indice PMI Nikkei-Markit manufacturier flash / juin BERLIN - 09h30 Indices PMI Markit flash / juin LONDRES - 10h00 Indices PMI Markit flash zone euro / juin - 10h30 Situation budgétaire / mai WASHINGTON - 16h00 Reventes de logements / mai MADRID - Revue de la note souveraine de l'Espagne par Fitch LUNDI 24 JUIN BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / juin MARDI 25 JUIN WASHINGTON - 15h00 Indice des prix immobiliers S&P/Case-Shiller / avril - 16h00 Indice de confiance du consommateur du Conference Board / juin - 16h00 Ventes de logements neufs / mai MERCREDI 26 JUIN BERLIN - 08h00 Indice GfK de confiance du consommateur / juillet VIENNE - Réunion ministérielle de l'"Opep+" WASHINGTON - 14h30 Commandes de biens durables / mai JEUDI 27 JUIN TOKYO - Ventes au détail / mai PEKIN - Bénéfices dans l'industrie / mai BRUXELLES - 11h00 Indices du climat des affaires et du sentiment économique en zone euro / juin BERLIN - 14h00 Inflation (estimation rapide) / juin WASHINGTON - 14h30 PIB définitif / T1 - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 22 juin - 16h00 Promesses de vente immobilières / mai VENDREDI 28 JUIN TOKYO - Production industrielle / mai LONDRES - 10h30 PIB révisé / T1 BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (estimation rapide) / juin WASHINGTON - Revenus et dépenses des ménages, indice PCE / mai - 16h00 Indice de confiance du consommateur de l'université du Michigan (définitif) / juin DIMANCHE 30 JUIN PEKIN - Indices PMI officiels / juin LUNDI 1ER JUILLET PEKIN - Indice PMI Caixin-Markit manufacturier / juin FRANCFORT - 10h00 Masse monétaire M3, crédit au privé en zone euro / mai LONDRES - 10h00 Indice PMI Markit manufacturier définitif zone euro / juin BRUXELLES - 11h00 Taux de chômage en zone euro / mai WASHINGTON - 16h00 Indice ISM manufacturier / juin MARDI 2 JUILLET BRUXELLES - 11h00 Prix à la production en zone euro / mai MERCREDI 3 JUILLET PEKIN - Indice PMI Caixin-Markit des services / juin STOCKHOLM - 09h30 Décision de politique monétaire de la Riksbank LONDRES - 10h00 Indice PMI Markit des services définitif zone euro / juin WASHINGTON - 14h15 Enquête ADP sur l'emploi privé / juin - 16h00 Indice ISM des services / juin JEUDI 4 JUILLET Marchés fermés aux Etats-Unis (Independence Day) BRUXELLES - 11h00 Ventes au détail en zone euro / mai LUNDI 8 JUILLET BRUXELLES - 10h30 Indice Sentix zone euro / juillet - Réunion de l'Eurogroupe MARDI 9 JUILLET WASHINGTON - Discours de Jerome Powell en ouverture d'un colloque sur les tests de résistance bancaire MERCREDI 10 JUILLET PEKIN - Inflation / juin OTTAWA - 16h00 Décision de politique monétaire WASHINGTON - 20h00 Compte rendu de la réunion du FOMC des 18 et 19 juin JEUDI 11 JUILLET VIENNE - Rapport mensuel de l'Opep VENDREDI 12 JUILLET PEKIN - Balance commerciale / juin BRUXELLES - 11h00 Production industrielle en zone euro / mai LUNDI 15 JUILLET Marchés fermés au Japon PEKIN - PIB / T2 - Production industrielle, investissement, ventes au détail / juin - Prix immobiliers / juin WASHINGTON - 14h30 Indice manufacturier "Empire State" / juillet MARDI 16 JUILLET FRANCFORT - 11h00 Indice ZEW du sentiment des investisseurs / juillet BRUXELLES - 11h00 Balance commerciale en zone euro / mai WASHINGTON - 15h15 Production industrielle / juin MERCREDI 17 JUILLET BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / juin - 11h00 Inflation en zone euro (définitif) / juin WASHINGTON - 20h00 Livre beige de la Réserve fédérale JEUDI 18 JUILLET WASHINGTON - 14h30 Indice d'activité "Philly Fed" / juillet ZURICH - Novartis / résultats du T2 VENDREDI 19 JUILLET FRANCFORT - 10h00 COmptes courants en zone euro / mai WASHINGTON - 16h00 Indice de confiance du consommateur de l'université du Michigan (1re estim.) / juillet BERLIN - Revue de la note souveraine de l'Allemagne par Fitch et Moody's MARDI 23 JUILLET WASHINGTON - 16h00 Reventes de logements / juin BRUXELLES - 16h00 Indice de confiance du consommateur en zone euro (1re estim.) / juillet ZURICH - UBS / résultats du T2 MERCREDI 24 JUILLET LONDRES - 10h00 Indices PMI Markit flash zone euro / juillet FRANCFORT - 10h00 Masse monétaire M3, crédit au privé en zone euro / juin JEUDI 25 JUILLET BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / juillet FRANCFORT - Conseil des gouverneurs de la BCE, décision sur les taux à 13h45, conférence de presse à 14h30 VENDREDI 26 JUILLET ZURICH - Nestlé / résultats semestriels SAMEDI 27 JUILLET PEKIN - Bénéfices dans l'industrie / juin LUNDI 29 JUILLET TOKYO - Réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (1re journée) MARDI 30 JUILLET TOKYO - Décisions de politique monétaire de la Banque du Japon BRUXELLES - 11h00 Indices du climat des affaires et du sentiment économique zone euro / juillet WASHINGTON - Réunion du FOMC de la Réserve fédérale (1re journée) - 16h00 Promesses de vente immobilières / juin MERCREDI 31 JUILLET PEKIN - Indices PMI officiels / juillet BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (estimation flash) / juillet - 11h00 PIB en zone euro (estimation flash) / T2 - Taux de chômage en zone euro / juin WASHINGTON - 14h15 Enquête ADP sur l'emploi privé / juillet - Fin du FOMC de la Réserve fédérale, communiqué de politique monétaire à 20h00, conférence de presse à 20h30

