Zurich (awp) - L'agence de notation Fitch a abaissé la perspective du rating de crédit de Nestlé à "négative" de "stable", tout en confirmant pour le moment "AA-", a-t-elle indiqué vendredi.

La nouvelle perspective reflète selon Fitch le risque que l'accélération de la transformation du groupe ou d'autres versements aux actionnaires ne conduisent à une dégradation du degré d'endettement qui ne soit plus compatible avec la note actuelle. La pression des consommateurs et des actionnaires pour la transformation des affaires vers des catégories à croissance plus élevée et des hausse des versements aux actionnaires ont débouché sur un niveau d'endettement historiquement élevé.

La note actuelle reflète la stabilité et la solidité des affaires. Plus gros groupe mondial fabricant de produits alimentaires, Nestlé profite de sa taille et de sa diversification géographique ainsi que des risques limités au niveau recherche et développement. Le groupe est bien positionné pour améliorer encore sa profitabilité, ce qui lui autorise un endettement plus élevé en comparaison avec ses concurrents.

La faiblesse du groupe se situe dans le recul persistant de la croissance organique. Cela pourrait déboucher sur le fait que Nestlé doive s'endetter plus que prévu auparavant (par l'agence) pour procéder à des acquisitions ce qui aurait pour conséquence une réduction de la note.

