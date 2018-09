Nestlé évalue les options stratégiques pour l'activité Skin Health

Zurich (awp) - Nestlé veut "explorer les options stratégiques" pour son activité Nestlé Skin Health. Le géant veveysan de l'alimentation prévoit d'achever l'analyse de son secteur soins de la peau avant mi-2019.

Alors que la direction a confirmé l'orientation "stratégique du groupe et a décidé de mettre davantage l'accent sur les produits d'alimentation, de boissons et de santé nutritionnelle", elle est également arrivée à la conclusion que Nestlé Skin Health se situe "de plus en plus en dehors du périmètre stratégique du groupe", a-t-il affirmé jeudi dans un communiqué.

La filiale Nestlé Skin Health, dont le siège est à Lausanne, dispose d'une gamme de produits avec les médicaments sur ordonnance Epiduo et Soolantra, les solutions médicales de dermatologie esthétique Restylane et Azzalure, ainsi que les produits grand public Cetaphil et Proactiv.

Stratégie de recentrage

Cette activité emploie plus de 5000 personnes dans 40 pays et a généré quelque 2,7 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires en 2017, sur un total de 89,8 milliards dégagés par l'ensemble du groupe. "Le moment est venu d'explorer la meilleure structure de propriété pour Nestlé Skin Health et d'envisager les options qui lui permettront de continuer à prospérer", a indiqué le directeur général Mark Schneider.

Le numéro un mondial de l'alimentaire a parallèlement "reconfirmé le potentiel de valeur de la stratégie Nutrition, Santé et Bien-être de Nestlé", a souligné le président Paul Bulcke. Selon ce dernier, "une orientation stratégique plus ciblée sur les produits d'alimentation, de boissons et de santé nutritionnelle offre une meilleure opportunité de croissance".

"L'exploration d'options stratégiques pour Nestlé Skin Health s'inscrit dans le meilleur intérêt à long terme de cette activité et des actionnaires de Nestlé", a estimé M. Bulcke, qui a dirigé Nestlé pendant neuf ans. L'année dernière, le géant vaudois avait annoncé une restructuration chez Nestlé Skin Health incluant la fermeture du site de Galderma à Egerkingen et la suppression de 190 des 268 emplois. En France, 450 emplois sur 550 devaient disparaître dans le centre de recherche et de développement du laboratoire dermatologique.

Le nouveau patron Mark Schneider, arrivée en janvier 2017, a réorienté le groupe vers son coeur de métier. L'alimentation et les boissons resteront au centre de la stratégie, notamment les segments à forte croissance tels que le café, les produits pour animaux de compagnie, la nutrition infantile et l'eau en bouteille.

A eux seuls, ces segments représentent plus de la moitié des ventes du groupe et ont enregistré une croissance supérieure à la moyenne sur les trois dernières années. Les produits de santé grand public constitueront un moteur additionnel.

al/vj