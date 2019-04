Nestlé : la croissance organique accélère au 1er trimestre

18/04/2019 | 10:43

A données comparables, la croissance des ventes de Nestlé a pris de la vitesse au 1er trimestre (T1) 2019, a indiqué le géant agroalimentaire suisse ce matin : elle a atteint 3,4%, après 3% en 2018.



En données publiées, qui tiennent également compte des changes et des acquisitions, le CA trimestriel augmente de 4,3% à 22,2 milliards de francs suisses.



'La gestion du portefeuille est totalement conforme aux prévisions. Les revues stratégiques liées à Nestlé Skin Health et à Herta charcuterie (charcuterie et produits carnés) devraient être terminées respectivement d'ici le milieu 2019 et la fin 2019', indique le groupe.



Enfin, Nestlé a confirmé ses prévisions augurant, en 2019, d''une amélioration continue de la croissance organique des ventes et de la marge opérationnelle courante récurrente en ligne avec nos objectifs 2020.'











