Nestlé : revue stratégique pour Nestlé Skin Health

20/09/2018 | 10:09

Nestlé indique qu'après une analyse et un examen plus approfondis, son conseil d'administration a décidé d'explorer des options stratégiques pour Nestlé Skin Health, revue qui devrait être terminée avant mi-2019.



Le conseil explique qu'il est parvenu à la conclusion que les opportunités de croissance future de Nestlé Skin Health 'se situent de plus en plus en dehors du périmètre stratégique' du groupe agroalimentaire helvétique.



Nestlé Skin Health propose des solutions de santé de la peau, comme Epiduo, Soolantra, Restylane, Azzalure, Cetaphil et Proactiv. Il emploie plus de 5.000 personnes dans 40 pays et a généré environ 2,7 milliards de francs suisses de ventes en 2017.



