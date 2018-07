Prévisions Nestlé: croissance organique attendue à 2,5% au 1er semestre

Zurich (awp) - Nestlé publie jeudi 26 juillet ses chiffres pour le 1er semestre 2018. Onze analystes ont fourni des prévisions qui ont permis d'établir le consensus AWP.

S1 2018E (en mio CHF) cons. AWP fourchette S1 2017A estimations chiffre d'affaires 43'829 43'336 - 44'329 43'023 10 Ebit ajusté* 7'105 7'016 - 7'192 6'821 10 -marge ajustée % 16,2 16,1 - 16,3 15,9 10 (en %) croissance organique 2,5 2,4 - 2,7 2,3 10 RIG 2,2 2,1 - 2,4 1,4 9 * Trading Operating Profit

FOCUS: comme d'habitude pour les résultats semestriels, la croissance organique (hors effets des devises et des acquisitions) ainsi que la marge opérationnelle ajustée retiendront l'attention. Les attentes des investisseurs ne sont pas exagérées. La croissance organique est sous pression depuis longtemps et, après une petite reprise au 1er trimestre, elle pourrait avoir à nouveau un peu baissé au 2e trimestre. Le 1er trimestre avait profité des fêtes de Pâques et du Nouvel-an chinois. Le 2e trimestre aura souffert de la faiblesse au Brésil, due à la grève de dix jours des camionneurs.

Après 2,8% au 1er trimestre, les analystes tablent sur une croissance organique de 2,5% environ au 1er semestre (environ 2,2% au 2e trimestre). L'environnement reste difficile pour la branche. Des produits plus sains, des marques locales, la "premiumisation", l'e-commerce sont les mots clés pour la branche. Les plus gros défis se situent dans la pression sur les prix et les multiples petites entreprises locales qui chassent des parts de marché aux grands groupes.

A cela s'ajoute la pression de certains investisseurs qui souhaitent que Nestlé mise plus sur la profitabilité que sur la croissance. Le fonds Third Point de l'investisseur américain Daniel Loeb, qui détient environ 1,3% de Nestlé depuis mi-2017, réclame cela à cor et à cris. Il y a quelques semaines, il a reproché à la direction du géant de Vevey une "stratégie confuse", l'accusant de ne pas se séparer assez vite de certaines unités.

Concrètement, M. Loeb veut des mesures de séparation ou de désinvestissements représentant 15% du chiffre d'affaires. Les moyens ainsi récoltés devraient servir à des acquisitions et à d'autres rachats d'actions. L'investisseur considère une marge de bénéfice opérationnel de 20% réaliste. L'objectif de Nestlé d'ici 2020 est de 17,5-18,5% pour la marge ajustée.

Dans un communiqué, Nestlé a souligné les progrès déjà accomplis avec le nouveau directeur général Mark Schneider, mettant notamment en avant l'accélération du repositionnement du portefeuille.

L'analyste de Vontobel est venu au secours du CEO, relevant qu'il a déjà mis en route des changements importants, dont la plupart ne sont pas spectaculaires, mais changent fondamentalement la mentalité de l'entreprise.

OBJECTIFS: en septembre dernier, lors d'une journée des investisseurs, Nestlé a présenté pour la première fois des objectifs de marges en remplacement du "modèle Nestlé". D'ici 2020, Nestlé vise une marge Ebit ajustée de 17,5-18,5%, soit une amélioration de 150-250 points de base par rapport aux 16,0% de 2016. Le chiffre d'affaire doit croître avec un pourcentage à un chiffre moyen d'ici 2020.

Pour 2018, la direction a confirmé en avril dernier viser une croissance organique de 2-4% et une amélioration de la marge opérationnelle ajustée. Les analystes s'attendent à ce que ces objectifs soient confirmés jeudi. La prévision pourrait être affinée à par exemple 2,5-3,5%, selon l'analyste de la BC de Zurich.

POUR MÉMOIRE:

M&A: Nestlé a réalisé début mai sa plus grosse acquisition en achetant à Starbucks, pour un bon 7 milliards de dollars, le droit mondial de commercialisation de tous les produits de consommation et de gastronomie de l'Américain, à l'exception des Cafés Starbucks. Cette opération contribuera au bénéfice de Nestlé dès l'an prochain. L'accord est illimité dans le temps et prévoit un paiement initial de 7,15 milliards de dollars par Nestlé, au comptant. En retour, le géant de Vevey engrange un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars.

Nestlé veut optimiser son portefeuille et cela pourrait concerner environ 10% du chiffre d'affaires, avait indiqué le patron lors de la journée des investisseurs en septembre. Cela implique aussi bien des ventes que des acquisitions. Mi-janvier, Nestlé a vendu ses affaires de confiserie américaines (chiffre d'affaire 900 millions de dollars) pour 2,8 milliards de dollars au comptant au groupe italien Ferrero. Auparavant, Nestlé avait acheté le canadien Atrium Innovations pour 2,3 milliards de dollars.

L'ORÉAL: Nestlé détient toujours un paquet de 23% dans L'Oréal et on continue de spéculer sur l'avenir de cette participation. En mars dernier, l'accord entre Nestlé et la famille Bettencourt est arrivé à échéance et n'a pas été reconduit. Il prévoyait que tant Nestlé que la famille Bettencourt s'abstiendraient d'augmenter leur participation dans L'Oréal durant six mois après le décès de l'héritière Liliane Bettencourt (intervenu en septembre dernier). En février, Nestlé avait indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'augmenter sa participation, sans donner d'autre précision sur l'avenir de cette participation (la vendre, la conserver, la diminuer) au grand dam des investisseurs, dont Third Point, qui lui souhaite que Nestlé se débarrasse de cette participation.

RACHAT D'ACTIONS: il y a un an, Nestlé a lancé un grand programme de rachat d'actions. D'ici fin juin 2020, le groupe prévoit de racheter pour environ 20 milliards de francs suisses de ses propres actions. Au 17 juillet dernier, il avait déjà racheté pour environ 7,6 milliards de francs suisses (environ un tiers du programme).

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, l'action Nestlé suit à peu près le marché, grâce à une nette hausse depuis mi-juin. Mardi en milieu de séance, le titre notait à 80,26 francs suisses, en recul de 4,2% depuis le début de l'année. Le SMI perdait lui 4,1%. Par rapport au plus haut de 52 semaines du 6 décembre dernier (86,40 francs suisses) l'action a perdu 7,1%.

