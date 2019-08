Nestlé : Jefferies remonte son objectif de cours

09/08/2019 | 14:41

Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Nestlé et remonte son objectif de cours de 115 à 121 francs suisses, après un deuxième trimestre du géant agroalimentaire qui a battu les attentes sur les volumes, les marges et les résultats.



'Des objectifs pour le second semestre sans doute prudents nous amènent à ne pas modifier nos chiffres sous-jacents, mais une imposition plus basse conduit à un relèvement de 4-5% (de nos estimations de BPA)', précise-t-il.



'De l'espace pour des surprises sur les revenus et le portefeuille, ainsi qu'un objectif de marge utilement flexible, nous laissent acheteurs sur fond d'un environnement macroéconomique et de marché favorable (au secteur)', poursuit le broker.



