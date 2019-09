Nestlé : Morgan Stanley relève son objectif

09/09/2019 | 13:06

Morgan Staney a relevé son objectif de cours sur le géant alimentaire suisse Nestlé de 105 francs à 120 francs suisses, tout en maintenant sa recommandation 'surpondérer' sur la valeur.



Dans une note adressée aux clients, le bureau d'analyses souligne que le groupe a été le plus performant dans le secteur au cours des trois dernières années, malgré le fait que le Nestlé a annoncé des objectifs pour le second semestre prudent.



Cependant, alors que Nestlé s'engage dans la phase la plus difficile de son processus de transformation (accélération de la croissance à périmètre constant), le moment est peut-être venu de s'engager, a déclaré Morgan Stanley.



