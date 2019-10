Nestlé : Oddo BHF à 'achat' avant le CA trimestriel

15/10/2019 | 09:57

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' et son objectif de cours de 110 francs suisses sur Nestlé, avant l'annonce, le 17 octobre, du CA du géant agroalimentaire au troisième trimestre, que le bureau d'études anticipe en croissance de 3,9% (+3,7% en comparable).



'Le troisième trimestre devrait montrer que la relance du portefeuille se poursuit (innovation et revalorisation) avec un effet volume/mix qui devrait être à un niveau record depuis le deuxième trimestre 2014', estime l'analyste en charge du dossier.



Oddo BHF a intégré dans ses prévisions la sortie de Nestlé Skin Health à partir du dernier trimestre 2019 et une poursuite de la baisse du taux d'impôt, l'un compense quasiment l'autre sur 2020 mais pas sur 2019, d'où une révision en hausse de ses prévisions.



